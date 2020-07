Senát je kompletní. Schválil beze změn pravidla pro sčítání lidu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Teplický primátor Hanza vyhrál červnové doplňovací volby. Ve finále porazil ředitele teplického gymnázia Zdeňka Bergmana (za hnutí Senátor 21), podobně jako Kubera před dvěma lety. Díky Hanzově zvolení má senátorský klub ODS 19 členů, stejně jako klub Starostů a nezávislých.

Senát je početně kompletní! Na úvod schůze složil slib nový senátor za Teplicko Hynek Hanza. Další program dnešního jednání  https://t.co/KuHR3KGVxA. #SchuzeSenatu pic.twitter.com/Ll0wg3dkVY — Senát Parlamentu ČR (@SenatCZ) July 22, 2020

Na uspořádání Senátu tak volby na Teplicku nic významně nezměnily. Rozložení sil mezi frakcemi bude platit až do podzimu, kdy se v říjnu spolu s krajskými uskuteční řádné senátní volby na třetině území státu. Teplicka se senátní volby týkat nebudou. Hanza má místo v horní komoře jisté na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024.

Hanza se stal členem výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, kde zaujal místo po Kuberově nástupci v čele horní komory Miloši Vystrčilovi (ODS).

Náhrada pro dohodáře

Senát by měl ve středu schválit vyplácení náhrad 350 Kč za den lidem, kteří pracují na dohodu a koronavirus je připravil o příjmy. Podmínkou pro vyplácení této částky bude mimo jiné to, že lidé postižení koronavirem odváděli nemocenské pojištění. Takzvaní dohodáři budou moci podle předlohy žádat o příspěvek zpětně za období od 12. března do 8. června. Celkem tak dosáhnou až na 31 150 korun.



Sčítání lidu senát schválil beze změn

Beze změn senátoři schválili pravidla pro sčítání lidu, které se uskuteční v březnu příštího roku. Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let.



Lidé budou při příštím sčítání odpovídat na méně otázek než v minulosti, neboť část dat získá Český statistický úřad z veřejných registrů. Zákon o sčítání nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.



Prostřednictvím formulářů bude Český statistický úřad zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání.

Data budou zpracovávána v anonymizované podobě. Statistici budou zjišťovat také způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi. Nadále budou moci dobrovolně uvádět i to, zda se hlásí k nějaké náboženské víře.

Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné vyplnění bude hrozit pokuta 10 000 korun, za zneužití údajů ze sčítání až půlmilionová sankce. Sčítání má včetně přípravy a vyhodnocení v období od roku 2018 do roku 2023 stát 2,23 miliardy korun. Minulý cenzus vyšel na 2,27 miliardy korun. Statistici ale uvádějí, že úspora bude až pětinová vzhledem k využití registrů.

Řešit se budou i volby v karanténě

Senátoři budou hlasovat také o výzvě vládě, aby projednala zákon o korespondenčním hlasování pro krajany. Mohlo by se vztahovat i na voliče v karanténě.



Ke schválení míří také novela trestního zákoníku, podle níž bude možné častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobých trestů vězení a dohody o vině a trestu využívat i v případě závažnějších trestných činů.

Terčem kritiky některých senátorů se stalo zamýšlené zvýšení hranice škody pro posuzování majetkového protiprávního skutku jako trestného činu z nynějších 5 000 korun na dvojnásobek. Část senátorů se obává, že obce budou muset vyřizovat více přestupků.

Na vyznamenání zřejmě navrhnou i zdravotní sestru

Senát zřejmě navrhne letos státní vyznamenání pro předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského, neurochirurga Vladimíra Beneše nebo mikrobioložku Soňu Pekovou kvůli boji s koronavirem. Medaili Za hrdinství by podle senátorů posmrtně zasloužila zdravotní sestra Věra Hanušová z Thomayerovy nemocnice, která se nakazila koronavirem od pacienta. Seznam nominovaných bude Senát schvalovat asi ve čtvrtek, o ocenění rozhodne prezident Miloš Zeman.