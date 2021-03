Sčítání lidu 2021: zabere pár minut a na pračku už se vás ptát nebude

Mění současná epidemická situace něco na plánovaném sčítání lidu?

Ne, proběhne podle plánu a začne, tak jak bylo připravené, 27. března. Bude mít dvě fáze. Ta první potrvá do 9. dubna a je primárně připravená online. To je nejbezpečnější forma, jak se sečíst, aniž by člověk přišel do kontaktu s někým jiným. Elektronické sčítací formuláře jsou maximálně přívětivé a velmi jednoduché na vyplnění. Mají spoustu našeptávačů. Ani někdo, kdo nemá velkou zkušenost s počítačem a internetem, by neměl mít s vyplněním problém.