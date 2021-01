Týraný ruský voják půjde za zabití svých osmi kolegů na 24,5 roku za mříže

Obžaloba žádala maximální možný trest 25 let vězení a 28 milionů rublů (asi osm milionů korun) jako odškodnění pro pozůstalé; soud v rozsudku tuto částku snížil na 9,8 milionu rublů (asi 2,9 milionu Kč). Obhajoba doufala v nižší trest. Pozůstalí hodlají verdikt napadnout jako příliš mírný, uvedla agentura TASS.



Vše se odehrálo předloni v říjnu při střídání stráží v posádce Gornyj v Zabajkalském kraji na Sibiři. Vojín při nástupu do služby převzal útočnou pušku AK-74M a čtyři zásobníky, nabil a začal střílet další členy stráže do hlavy, do hrudi a do zad. Dva důstojníci a šest vojáků přišlo o život, dva přežili s těžkými zraněnými.

Po vyšetřování, co se v jednotce dělo před masakrem, byl jeden z přeživších vojáků odsouzen za šikanu k dvouletému podmíněnému trestu.

V Rusku se krvavé incidenty v ozbrojených silách stávají často, poznamenala agentura DPA a připomněla, že loni v listopadu mladý vojín na vojenském letišti u Voroněže zastřelil tři další vojáky.