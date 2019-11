Co armáda schvátí, už nenavrátí. Výpovědi ruských důstojníků nepřijímá

Ruská armáda nutí mladé důstojníky, aby sloužili v armádě dlouho poté, co podali žádost o propuštění. Velitelé jim vyhrožují, že pokud budou na odchodu trvat, neohrozí to jenom je samotné, ale i jejich příbuzné. Na základě výpovědí důstojníků a dalších lidí obeznámených se situací v armádě to tvrdí ruské opoziční noviny Novaja Gazeta.