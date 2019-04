Ruská armáda hýří nápady. V boji s nepřítelem chce využívat parapsychologii

Autorem článku Supervoják pro války budoucnosti je plukovník Nikolaj Poroskov, který odkazuje na výzkumy prováděné v bývalém Sovětském svazu v 80. letech minulého století. Speciální ruské jednotky prý později využívaly poznatky sovětských expertů ve válkách proti čečenským separatistům.

S pomocí parapsychologických metod by podle Poroskova mohla ruská armáda odhalovat záměry nepřítele, provádět „neverbální výslechy“ a prohlédnout protivníka skrz naskrz. Bojová parapsychologie prý pomáhá při výuce jazyků, umožňuje delší dobu nejíst a nespat a usnadňuje dokonce léčbu zranění.

Parapsychologickými metodami by Rusové mohli bojovat i proti teroristům, protože by mohli včas odhalit jejich plány. Možné by bylo dálkově ovládat techniku a číst tajné dokumenty uzamčené v sejfech.

Agentura RBK, která na Poroskovův článek upozornila, požádala o komentář člena vedení ruské akademie věd Jevgenije Alexandrova, jehož názor je prý jednoznačný: parapsychologie je výmysl založený na lži.