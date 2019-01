Nadváha jako vnitřní nepřítel. Rusko kvůli ní odmítá ročně sto tisíc branců

„Podle údajů ministerstva obrany každý rok 135 000 povolanců neprojde do armády přes zdravotní vyšetření kvůli nemocím spjatým se stravovacími poruchami,“ uvedla Popovová, když před poslanci vládní strany Jednotné Rusko hovořila o úskalích obezity.

Ujistila, že úřady se problematice nezdravého stravování věnují a že díky plánovaným opatřením se mají počty obézních Rusů „pomalu a postupně“ snižovat.



Náčelník zdravotnické správy ministerstva obrany generál Alexandr Fisun už v roce 2015 uvedl, že přibližně 30 procent povolanců se kvůli zdravotnímu stavu do uniformy nedostane. Nejobéznější mládenci přitom do armády nejsou povoláváni vůbec. Pokud takový hoch sní o uniformě, nejprve musí shodit, a to nejlépe pod dohledem lékařů, poradil armádní expert.

Ruská armáda má každý rok problém s doplňováním svých řad branci, kteří se často dokážou i roky vyhýbat povolávacímu rozkazu a splnění své povinnosti v obavě z mnohdy brutálního šikanování v armádních jednotkách. Ruští poslanci v úterý schválili novelu zákona o branné povinnosti a vojenské službě, která Rusům ukládá hlásit se vojenským úřadům v místě, kde fakticky žijí, a ne jako dosud v místě, které mají úředně uvedeno jako stálé bydliště.

Kvůli tomu pozornosti vojenských úřadů a následnému povolání do armády podle autorů novely uniká množství vysokoškolských studentů, zejména ve velkoměstech. Těm, kdo se vojenské službě budou nadále vyhýbat, má hrozit pokuta až 200 000 rublů (asi 70 000 Kč) či až půlroční vězení, upozornil server Newsru.com.