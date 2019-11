Ruský voják zastřelil osm kolegů, může za to nelítostná šikana v armádě

Šamsutdinov před dvěma týdny zastřelil na opravárensko-technické základně v městečku Gornyj šest vojáků a dva úředníky. Mezi mrtvými jsou i dva vysoce postavení důstojníci. Incident se stal během střídání hlídek. Podle některých ruských médií Šamsutdinov mířil všem obětem přímo na hlavu.

Armáda útočníka zadržela a umístila ho do vazby. Podle ruského ministerstva obrany Šamsutdinov namířil zbraň na ostatní vojáky poté, co utrpěl nervové zhroucení, které ovšem nikterak nesouviselo s jeho službou v armádě.

S tím však nesouhlasí Šamsutdinovův otec, který ve středu pro ruskou stanici RBC uvedl, že jeho syna nemilosrdně šikanovali ostatní spolubojovníci.

„Co ho k tomu mohlo přímět? To je mi okamžitě jasné. Neustálé šikanování trvající velmi dlouhou dobu. To ho přivedlo do tohoto stavu,“ uvedl Salimzan Šamsutdinov o možném motivu jednání svého syna.

Útok vyvolal nové obavy ohledně šikanování ruských branců, kterému se v ruštině říká „dedovshchina“. Kreml se posledních deset let úporně snaží v rámci armádní reformy šikanování nováčků eliminovat. Ačkoli armáda hovoří o úspěšném tažení proti těmto praktikám, ve skutečnosti nadále pokračují.

Rituální šikanování nových rekrutů, které zahrnuje kruté bití a psychické mučení ze strany starších vojáků i důstojníků, je podle listu The Guardian pravděpodobnou příčinou stovek sebevražd a tisíců dezercí v ruské armádě.

Podle armády mohou za vojákův zkrat videohry

Několik případů se dostalo na veřejnost a způsobilo skandál. Velkou mediální pozornost v roce 2006 přitáhl případ tehdy devatenáctiletého ruského vojáka Andreje Syčeva, kterému museli lékaři amputovat genitálie a nohy poté, co ho jeho spolubojovníci brutálně zmlátili a donutili několik hodin v kuse dřepovat.



Šamsutdinova zadrželi hned po útoku:



V Šamsutdinovově případě nicméně ruští činitelé odmítají, že by mezi vojáky na základně v Gornyji existovalo nepřátelství. Vedoucí organizace Svaz ruských důstojníků, která tradičně zaujímá prokremelský postoj, připsal běsnění násilným videohrám, kterými se měl Šamsutdinov údajně inspirovat.



Regionální zprávy však naznačují, že jeden z poručíků na základně požadoval od branců peníze, několik dní je nenechal spát, šikanoval je a ponižoval.

„Je jasné, že ho měsíce šikanovali, pronásledovali a uráželi. Sám jsem sloužil, takže vím, o čem mluvím,“ uvedl pro portál 72.ru Šamsutdinovův bratr.



Ruský ministr obrany Sergej Šojgu nicméně na začátku roku prohlásil, že šikanování nováčků není nadále systematickým problémem ruské armády. „V naší armádě není v současnosti pro šikanu a ponižování prostor,“ uvedl.