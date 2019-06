Námořník, pilot nebo kuchař? Ruská armáda chce brance rozdělovat podle genů

Na projektu nyní pracují ruská Akademie věd a Vojensko-lékařská akademie věd tamního ministerstva obrany. Pokud bude úspěšný, armáda začne vydávat takzvané genetické pasy vojáka.

„Podstatou projektu je odhalit takové genetické předpoklady vojáků, které by pak umožnily rozdělit je k různým specializovaným oddílům armády,“ popsal vojenský záměr šéf Akademie věd Alexandr Sergejev v rozhovoru pro ruskou agenturu TASS.

Jinými slovy, armáda chce s pomocí genetických testů určovat, zda se branec stane kupříkladu námořníkem, pěšákem či tankistou. Sergejev navíc očekává, že testování by kromě fyzických předpokladů vojáků mohlo předpovídat i to, jak se zachovají v kritických situacích spojených s vojenskou službou. Pas tak má dopředu ukazovat, jak se voják bude fyzicky a mentálně chovat ve vyhrocených stresových situacích.

V jiném rozhovoru Alexandr Sergejev dodal, že nový plán zapadá do představy o válkách budoucnosti, které budou „válkami intelektů“.

Ani genetické testy nejsou vševědoucí

Někteří ruští experti ale nad celým armádním projektem kroutí hlavou. Údiv vzbuzuje zejména až vědecko-fantastický záměr předvídat chování člověka. „Na základě analýzy genomu ani není možné předpovědět, zda člověk onemocní schizofrenií, natož jeho reakce na stresové situace,“ okomentoval to známý ruský lékař a specialista na bioinformatiku Michail Gelfand.

Podle dalších odborníků určí testování nanejvýš to, k jakým genetickým onemocněním je člověk nejvíce náchylný. Už jen předpovědět náchylnost člověka k běžným chorobám je podle expertů zcela nemožné.

O zbraně z vědecko-fantastického arzenálu má přitom ruská armáda, jak se zdá, nebývalý zájem dlouhodobě. Už v roce 2012 sliboval prezident Vladimir Putin vyvinout na základě „genetiky i psychofyziky“ špičkové zbraně, které by byly srovnatelné s těmi jadernými.

Parapsychologie v arzenálu zbraní

Oficiální vojenský měsíčník Armejskij sbornik letos v dubnu oznámil, že do válečných prostředků chce ruská armáda zařadit parapsychologii. Vojákům má pomoci pronikat do mysli protivníka a odhadovat jeho záměry, učit se jazyky i číst tajné dokumenty uzamčené v sejfech.

Plán na vydávání genetických pasů už v březnu posvětil prezident Putin, který je zároveň nejvyšším velitelem ruských ozbrojených sil. Opatření navíc počítá s tím, že tyto pasy by mohl do roku 2025 mít každý Rus i Ruska. Podle oficiálních údajů to má zajistit „ochranu obyvatel před biologickými a chemickými hrozbami“. Úřadům to mimo jiné umožní vytvořit jakousi národní banku krevních vzorků.

Experti podobný záměr ostře kritizují, a to především kvůli ochraně osobních dat. „Genetické pasy jsou omezením lidských svobod. Zejména v ruském prostředí, kde všechno odevšad uniká,“ míní bioinformatik Gelfand.



