Šikanovali mě, protože jsem muslim. Analytik žaluje kanadskou tajnou službu

Výpověď muže exkluzivně přinesl web veřejnoprávní služby CBC News. Už vzhledem k tomu, že jde o bývalého zpravodajce, neuvádí mužovu totožnost. Tedy alespoň ne tu skutečnou.

Kanaďan v článku vystupuje pod pseudonymem Sameer Ebadi. Pro tajnou službu CSIS začal pracovat jako analytik už na začátku milénia. Vzhledem ke svému blízkovýchodnímu původu a znalosti několika jazyků se svým kolegům velmi hodil.

On sám byl tehdy nadšený, že dostal příležitost chránit svou adoptivní domovskou zemi. Všechno se však podle něj změnilo po útoku z 11. září 2001. Ebadi říká, že se v práci brzy začal cítit jako „občan druhé kategorie“.

Vztahy na pracovišti zahalily strach a nedůvěra a časem přibývalo ústrků a podivných situací. Třeba když ho na silnici sledovalo cizí auto. Ebadi incident nahlásil svým nadřízeným, a to včetně poznávací značky. Nic se však nedělo, analytik tak usoudil, že ho sledoval některý z agentů a nikoliv nepřítel. Jindy zase na svém vlastním autě objevil potají nainstalované sledovací zařízení.

„Víte, dlouho mi trvalo, než jsem si to uvědomil, než jsem to uviděl. Každý s jiným etnickým původem než kanadským byl podezřelý. Přidejte k tomu víru a náboženství a dostanete se zase o jeden stupeň dolů. Myslím, že v žebříčku zaměstnanců služby není nikdo níž než praktikující muslim,“ vypráví.

Minikancelář za odměnu a postupná izolace

Ebadiho reakcí na vzrůstající šikanu nejdřív bylo, že se ještě víc ponořil do práce. Říkal si, že když kolegům ukáže, jak oddaný službě i své zemi je, přestanou ho podezírat. Spletl se, nikdo nechápal, proč zadarmo pracuje přesčas. Šéfové se ho často až příliš vlezle ptali na stav jeho manželství, jeho žádosti o povýšení nebo přeložení byly okamžitě odmítány.

Výsměchem pak podle něj byla kancelář, kterou za odměnu dostal – kamrlík bez oken vedle pánské koupelny. Popisuje, že mu lidé gratulovali k jeho nové pozici. „Ale já jsem věděl, o čem si pak povídali. Bylo to ponižující a na mé duši si to vybralo svou daň,“ líčí s tím, že když si postěžoval, situace pak byla ještě horší.

Nakonec ho šéfové stáhli z živých případů a jednali s ním jako s „vyvrhelem“. „Byl jsem izolovaný. Nikdo se mnou nemluvil. Jako bych vůbec neexistoval,“ vzpomíná. O své víře přitom mezi kolegy dlouho vůbec nemluvil. Uchýlil se k ní prý až ve chvíli, kdy se cítil na dně. Ve své mrňavé kanceláři se začal pravidelně modlit.

„Stala se z toho atrakce, jako by to byl nějaký zábavní park nebo něco, co ještě nikdy neviděli,“ říká Ebadi a dodává, že se mu kolegové smáli a volali na něj urážky. A časem si prý vymysleli krutou hru, kdy mu jako by náhodou vtrhli do kanceláře pokaždé, když se na svém koberečku modlil k Alláhu. Vzhledem k rozměrům místnosti tak do něj vždy vrazili dveřmi.



Rasismus, islamofobii a homofobii řešila CSIS už dřív

Vrchol podle něj nastal začátkem roku 2018. Když se jednou vrátil z oběda, našel dveře pokryté plivanci. „Sáhl jsem na kliku a zjistil, že je celá mokrá,“ líčí nechutnou akci, provedenou „tak očividným a drzým způsobem“. „Když jsem to uviděl, pomyslel jsem si, že to už není místo pro mě a že už tu nemůžu být ani den, protože se tu necítím bezpečně,“ říká muž.

Tvrdí také, že ostatní muslimští členové tajné služby zažívali stejné zacházení. Sám Ebadi kvůli němu podle svých slov utrpěl extrémní stres, který přispěl k rozpadu jeho manželství a vehnal jej do péče psychologů. Třetím rokem už je na nemocenské a bere léky na těžkou úzkost, depresi, vysoký tlak a nespavost.

Minulý týden proto zažaloval CSIS pro „diskriminaci, šikanu, fyzické útoky, náboženské pronásledování a záměrné působení emocionální a fyzické újmy“. Po tajné službě žádá 750 tisíc kanadských dolarů jako odškodné (téměř 13 milionů korun). A k tomu náhradu ušlého příjmu, o který přišel kvůli svému psychickému stavu a o který ještě v budoucnosti přijde.

Mluvčí CSIS údajně odmítl tento případ komentovat, agentura nicméně podle něj bere jakékoliv obvinění z nevhodného chování, včetně obtěžování a diskriminace, velmi vážně.

„Naše zaměstnance vždy povzbuzujeme, aby takové případy nahlásili beze strachu, že přijde odplata. Všichni naši manažeři jsou povinni okamžitě jednat, ať už jde o jakýkoliv problém. A pokud je to nezbytné, mají vyžadovat formální vyšetřování. Vynakládáme veškeré úsilí na to, aby se všichni naši zaměstnanci cítili respektovaní a oceňovaní,“ stojí v prohlášení CSIS.

Nejde však o první případ, který musí kanadská tajná služba řešit. V roce 2017 ji podle serveru Global News pět zpravodajců a analytiků obvinilo z islamofobního, rasistického a homofobního zacházení. Jedním z nich byl zpravodajec z Toronta, který je gay a jehož partnerem byl tehdy muslim, kvůli čemuž se mu kolegové posmívali. Pro CSIS pracoval patnáct let.

O tři roky méně pak další žalující s marockými předky. Tomu říkali „písečná opice“. Urážky na adresu muslimů se valily proudem. Dohromady proto všichni žalující žádali 35 milionů kanadských dolarů (602 milionů korun). Proces tehdy podle CBC News skončil mimosoudním vyrovnáním, slibem nápravy a káravým dopisem pro zaměstnance.