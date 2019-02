FBI se mstila muslimům za odmítnutí spolupráce, dala je na seznam teroristů

Muhammad Tanvir, Jameel Algibhah a Naveed Shinwari se bez vlastního provinění dostali na takzvaný „No-Fly List“, tedy seznam lidí podezřelých z terorismu, které nesmějí být připuštěny do vnitrostátní letecké dopravy ani na linky směřující z USA do ciziny nebo ze zahraničí do Spojených států. Důvodem byla skutečnost, že odmítli tajnou spolupráci s FBI, kterou měli informovat o aktivitách muslimských komunit.



Muslimové odvetu kontrarozvědky USA zažalovali, soud první instance jejich žalobě loni v květnu vyhověl a FBI se odvolala. Soud na Manhattanu ale původní rozsudek potvrdil s tím, že zmíněná trojice se proti kroku FBI může soudně bránit.

Rozhodnutí soudu nebylo podle agentury Reuters jednomyslné. Část soudců se proti němu ohradila s tím, že zaměstnanci tajných služeb se nyní mohou obávat trestního postihu za svou práci. „Nejbezpečnější cestou pro státního zaměstnance je v takové situaci se podobnému zaměstnání vyhnout, což jistě není žádoucí. Soudní rozhodnutí je chybné a nebezpečné,“ uvedl v komentáři soudce Dennis Jacobs.

Americké soudy řešily podobný případ v lednu 2018, kdy se na seznamu lidí vyřazených z letecké přepravy ocitla muslimka označená chybně za teroristku. Žena podle Reuters vysoudila miliony dolarů.