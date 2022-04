Taktikou ohrožujete civilisty, slyší Ukrajinci. Jinak se neubráníme, kontrují

„Velmi se zdráhám naznačovat, že Ukrajina je zodpovědná za civilní oběti, protože Ukrajina brání svou zemi před agresorem,“ uvedl profesor mezinárodního práva William Schabas z londýnské Middlesex University. „Ale tím, že Ukrajina přináší válečné pole do civilních čtvrtí, zvyšuje nebezpečí pro civilisty,“ dodává.

Novináři listu The Washington Post podotýkají, že ukrajinské protitankové či protiletadlové střely jsou používány spolu s ozbrojenými vozidly v blízkosti civilních obydlí. Mnohé části měst ukrajinská obrana přestavěla ve svého druhu pevnosti.

A právě to je podle lidskoprávních aktivistů problém. Podle Richarda Weira z krizového oddělení neziskové organizace Human Rights Watch má ukrajinská armáda „odpovědnost podle mezinárodní práva“ odstranit své vojenské síly a vybavení z oblastí obývaných civilisty.

„Pokud to neudělají, je to porušení zákonů války. Protože to, co dělají, je, že vystavují civilisty riziku. Neboť všechno to vojenské vybavení jsou oprávněné cíle,“ tvrdí Weir.

„Pokud budeme následovat vaši logiku, pak bychom nemohli bránit naše město,“ odmítl kritiku Andrij Kovaljov, mluvčí 112. teritoriální obranní brigády. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksije Arestoviče brigáda funguje na principu ukrajinské parlamentem schválené vojenské doktríny „totální obrany“, která jim umožňuje bránit své domovy, které jsou převážně v městském prostředí.

Arestovič dodává, že mezinárodní humanitární pravidla vedení války na Ukrajině neplatí, protože Rusko Ukrajinu jako samostatný národ neuznává, a ta tedy bojuje za vlastní přežití. „To, co se zde děje, není soupeření evropských armád podle zavedených pravidel, ale boj lidí, kteří čelí existenční hrozbě, boj za přežití,“ uvedl. „Nemůžeme zabránit našim občanům, aby bránili své domovy.“

Podle Weira hrozí, že Rusové využijí ukrajinské obranné strategie pro své účely. „Pokud je zde vojenské vybavení a Rusové tvrdí, že útočí na toto vojenské vybavení, podrývá to tvrzení, že záměrně útočí na civilní objekty a samotné civilisty,“ uvedl.

Rusko a Ukrajina jsou smluvními stranami Ženevských úmluv, které stanovují, že civilisté musí být chráněni a za žádných okolností se nesmí stát cílem vojenských útoků. Za civilisty se považují ti lidé, kteří nejsou členy ozbrojených složek stran konfliktu. Pokud jedinec nenosí vojenské označení a otevřeně nenosí zbraně, pak se považuje za civilistu.

„Tam, kde útok na vojenský cíl může vést k civilním obětem, musí být poškození civilistů vyrovnáno vojenskou výhodou. Pokud zde není vojenská výhoda, pak je možné mluvit o válečných zločinech,“ podotýká Schabas.

Ukrajina, USA a další státy osočují Rusko, že se ostřelováním ukrajinských měst dopouští válečných zločinů. Rakety dopadají na civilní objekty, jako jsou školy či nemocnice, které jsou chráněny Ženevskými konvencemi. Rusko tvrdí, že útočí jen na vojenské cíle.