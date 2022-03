Rusové páchají válečné zločiny, jaké dělal jen Hitler, říká uprchlice

Můžete popsat své pocity z doby těsně před ruským napadením?

Cítila jsem se hodně špatně. Ale věděla jsem, že se to stane. Všichni jsme četli zprávy a my, kteří se více zabýváme vědou nebo souvisejícími tématy, jako je politika nebo analýza ekonomiky, jsme četli spoustu analýz. Naši občané se tak rozdělili na tři části - na ty, kteří věděli, že jednoho dne Rusové přijdou, na ty, kteří na to vůbec nemysleli, nebo o tom nepřemýšleli a věřili v lidskost a hodnoty 21. století, a na ty, kteří tak nějak věděli, ale nemohli uvěřit, že se to může stát. Věci jsem měla sbalené, ale i moji nejbližší přátelé mi stále opakovali: Jen panikaříš, přestaň o tom mluvit. Viděla jsem stovky videí, četla o dnešních válkách a pochopila jsem, že armáda obránce obvykle žádá civilisty, aby odešli. Proto, aby je nepřítel nepoužíval jako živé cíle a nebránil obráncům střílet jeho vojáky. Uvědomila jsem si, že tohle nemůžu přežít, zvláště s ohledem na můj zdravotní stav.

Totéž se týkalo mých rodičů. Takže jsem nepochybovala, že budu muset odejít. Otázkou bylo kdy. A po týdnech plných nervů a bezesných nocí, kdy jsem nemohla jíst, jsem byla každým dnem připravena. Je to, jako když sedíte v cele smrti, čekáte na konec a nejde tomu nijak zabránit. Navíc tomu nemůžete uvěřit, protože víte, že jste nevinný. Proboha, je 21. století, a my musíme bojovat se změnou klimatu, chudobou, nemocemi jako HIV a covid... Ale zdá se, že existují lidé, kteří uvízli ve středověku.