V neprůstřelné vestě na lovu voličů. West v kampani slibuje miliony a brečí

Nový kandidát na prezidenta dorazil na první mítink v neprůstřelné vestě a bez mikrofonu. Na hlavu si nechal vyholit letopočet „2020“. Během debaty, které se zúčastnilo několik stovek lidí, se dotkl hlavně témat bezdomovectví či náboženství. Mluvil také o síle nadnárodních firem.

Podle The Guardian známý raper s publikem vedl dlouhou debatu o potratech, při níž dokonce podlehl slzám. Uvedl totiž, že mu jeho matka zachránila život. „Otec chtěl, aby šla na potrat. Bez mojí matky by tady žádný Kanye West nebyl, otec měl moc práce,“ křičel se slzami s očích během svého vystoupení.



Každé ženě za dítě milion dolarů

Během mítinku prohlásil, že i on málem zabil svou dceru, ale jeho manželka Kim Kardashianová Westová na potrat jít odmítla. Podle raperových slov by potrat neměl být nelegální, ale každé ženě by měla být poskytnuta maximální finanční částka, aby se takovým případům předcházelo. Podle Westových slov by každá žena měla dostat za porod milion dolarů.

Zopakoval také, že je v USA podporován rasismus. Podle serveru The Guardian West v jednu chvíli sklidil nesouhlasné pokřiky z publika, když se během mítinku opřel do abolicionistky Harriet Tubmanové, která podle něj nikdy lidi z otroctví nezachránila.

„Prostě je nechala jít pracovat pro jiné bílé lidi,“ prohlásil. Tubmanová je jednou z nejuznávanějších osobností Ameriky 19. století. Ve svých 27 letech v roce 1849 uprchla z otroctví na americkém jihu a dopomohla pak k útěku stovkám dalších otroků. Později se stala bojovnicí za zavedení volebního práva žen.

West opakovaně publikum vyzýval k tomu, aby se snažilo být potichu, zároveň se ale ujišťoval, že neutišuje jejich hlasy. „Nerad bych se špatně vyjádřil. Jenom jsem zatím neměl možnost k vám promluvit,“ uklidnil publikum před svým proslovem.



Na začátku července známý raper Kanye West oznámil, že již nebude podporovat současného amerického prezidenta Donalda Trumpa a na prezidentský úřad bude sám kandidovat. West ale promeškal lhůty k přihlášení se ke kandidatuře v několika státech.

Jeho nově založená strana „Narozeninová oslava“ není formálně uznávanou a proto, aby jeho kandidatura na prezidenta byla možná, musí raper sehnat v každém státě určitý počet podpisů, a to v rozmezí od několika stovek až po dvě stě tisíc.

Malá hrstka států umožňuje kandidátům dostat se do hlasování jednoduše tím, že zaplatí poplatek. V Oklahomě se za kandidaturu platí 35 tisíc dolarů, což West ve středu udělal. Proto, aby jeho kandidatura byla platná i v Jižní Karolíně, kde se konal jeho první mítink, musí sehnat do pondělí deset tisíc podpisů.

Rapová hvězda tak zatím požadavky pro zařazení svého jména na hlasovací lístky splnila jen v jednom z padesátky amerických států. V některých dalších, včetně Floridy, New Yorku či Texasu, už lhůta pro registraci kandidátů vypršela.

Rozhodují počty volitelů, ne voličů

Pokud by West například v těchto třech státech teoreticky zvítězil, získal by 96 volitelů. Právě ti totiž nového prezidenta v USA volí. Mezi jednotlivé státy jsou volitelé rozděleni podle počtu obyvatel. Tedy například nejlidnatější stát USA Kalifornie má 55 volitelů, oproti tomu méně zalidněná Hawai jen 3.



Pro zvolení prezidenta je potřeba, aby kandidát získal hlasy alespoň 270 volitelů z celkových 538. Při posledních volbách sice Hillary Clintonová získala o tři miliony hlasů Američanů víc než Donald Trump, ten ale uspěl ve státech, díky kterým měl více volitelů, a nakonec tak získal nejvyšší úřad v zemi.



West po ohlášení své kandidatury vzbudil podezření na sociálních sítích, že jeho cílem je ve skutečnosti odloudit hlasy černošských voličů od Trumpova konkurenta demokrata Joea Bidena.