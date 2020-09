Země bílého oblaku. Maorové chtějí přejmenovat Nový Zéland

20:50

Nový Zéland by za šest let už neměl být Nový Zéland, ale Aoteroa. Podle Maorské strany, která s návrhem přišla před parlamentními volbami, by nový název lépe odrážel kulturu původních obyvatel. Reakce hlavních politických stran je zatím zdrženlivá.