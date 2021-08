VIDEO: Muž s plnovousem knokautoval v Londýně ortodoxního žida

Za denního světla v Londýně se nemám čeho obávat, myslel si zřejmě. Zničehonic dostal ránu pěstí od kolemjdoucího. Úder byl tak tvrdý, že upadl na zem a ztratil vědomí. Zdravotníci ho ihned převezli do nemocnice. Stalo se to jen chvíli poté, co o kousek dál neznámý útočník napadl malé dítě. Oba případy policisté stále vyšetřují.