Útoky na Židy v New Yorku. Jsou za nimi poněkud nepohodlní pachatelé

, aktualizováno

Kdyby útočili „bílí nacionalisté“, to by byla bouře hněvu. Ale když to provádějí černoši? Za útoky v New Yorku a okolí nestojí „obvyklí pachatelé“, ale příslušníci jiné menšiny. Politici, kteří by za jiných okolností předváděli své rozhořčení, se nyní omezují na prázdná slova. Útoků na Židy však rychle přibývá.