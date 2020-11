Češi útočí na Židy spíš na internetu, říká předseda pražské Židovské obce

Policie kvůli incidentu ve Vídni zpřísnila ostrahu synagog, dostali jste od ní nějaké varování, že by vám mohlo hrozit podobné nebezpečí, nebo jde podle vašeho názoru spíše o prevenci?

Jednoznačně se jedná o prevenci. Myslím, že to i plyne z prohlášení Policie ČR. Policie má teď na místech takovou odstrašující funkci, aby se skutečně nic nestalo. Jde o ujištění občanů, že je vše v pořádku.

Vyhrožoval Židovské obci v poslední době někdo? Popřípadě jak často k takovým situacím dochází?

V tomto smyslu nevyhrožoval. Federace židovských obcí každý rok vydává přehled o stavu antisemitismu v Česku, kde je možné zjistit spoustu věcí. Poslední dokument je z roku 2018, kdy obec v Česku zaregistrovala celkem 347 antisemitských incidentů. Výhrůžek je málo, jedná se spíše o incidenty na internetu.

Jste ve spojení s rakouskou Židovskou obcí?

Kolegové, kteří se do jisté míry starají o bezpečnostní otázky, jsou v kontaktu jak s vídeňskou, tak bratislavskou Židovskou obcí. My nicméně momentálně žádná speciální opatření nechystáme.

Probíráte v Židovské obci, co v podobných případech dělat?

Sledujeme a zároveň vyhodnocujeme, co se stalo, abychom byli schopni v případě nouze zahájit nějaké přípravy. Nyní je však potřeba říci, že současná situace je sporná, protože není jisté, že byl útok směřován proti židovství. Myslím si, že by se tyto útoky z nenávisti podle toho neměly rozlišovat, protože pocit, že útoky směřují pouze na Židy, je špatný a může vést k podcenění situace právě někde jinde.

Proč je zrovna v Česku procento antisemitských útoků tak malé oproti jiným evropským zemím?

To je zřejmě velikostí a viditelností židovské komunity. Na druhé straně to může být i integrací, respektive neintegrací cizinců. Jak vidíme na vídeňském příkladu, jeden z pachatelů byl přímo i ve Vídni odsouzen a byl v hledáčku policie.

Stal jste se někdy vy osobně nebo někdo z vašich známých cílem nějakého fyzického útoku, vyhrožování či podobně kvůli své víře?

Já osobně jsem zažil útoky internetové. Ty přichází z různých zdrojů a častěji. Fyzických útoků na Židy jsme v Česku zažili mimořádně málo. Pokud ty útoky u nás jsou, tak jsou většinou na hřbitovy nebo na materiální statky.