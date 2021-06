Nezasáhl, aby ho nenařkli z rasismu. Při útoku v Manchesteru selhal, kdo mohl

„Mohl to být nevinný asijský muž,“ přiblížil své myšlenky o atentátníkovi libyjského původu Salmanu Abedimu člen ochranky Kyle Lawler. „Bál jsem se, že se zmýlím a budu označen za rasistu, pokud to bude špatně, a dostanu se do problémů.“

Podle vyšetřovací zprávy Lawlerův až příliš zdráhavý přístup byl jen jeden z řady pochybení, které během večera nastaly. „Bylo zde mnoho promeškaných příležitostí, které mohly změnit kurz toho, co se událo tu noc,“ uvedl uznávaný soudce Sir John Saunders, který vedl vyšetřování bombového útoku na koncertě americké zpěvačky Ariany Grande.

Za jeden z hlavních okamžiků, kdy mohla ochranka zabránit nejhoršímu, považují vyšetřovatelé moment, když si jeden z rodičů čekajících na své ratolesti Christopher Wild všiml podezřele se chovajícího Abediho. Terorista na něj působil nervózně a nelíbil se mu velký batoh, který nesl na zádech.

Wild se muže zeptal, co má v batohu. Abedi mu nechtěl zpočátku odpovědět. Když Wild stále naléhal, řekl jen, že „čeká na někoho“ a zeptal se na čas. Wild, kterému se chování zvláštního jedince nezdálo, zašel za strážcem únikového východu Mohammedem Aghem. Upozornil ho, že si myslí, že Abedi může mít bombu, ale byl „odbyt“.

Agh řekl vyšetřovatelskému týmu, že viděl Abediho třikrát za večer, ale za podezřelého ho začal považovat až pár minut před výbuchem. V té době devatenáctiletý strážce se bál, že kdyby se pohnul z místa, ztratil by práci. Neměl rádio, aby se s někým spojil. Pokoušel se mávat na svého nadřízeného, ten jej ale neviděl.

23. května 2017

Agh řekl o podezřeních Lawlerovi. Tehdy osmnáctiletý mladík měl z teroristy „špatný pocit“, ale protože měl strach z „přehnané reakce“ a nemohl se dovolat do řídící místnosti, tak se jednoduše „vzdal“.



Dva nezávislí bezpečnostní experti řekli vyšetřovatelům, že podle nich Agh a Lawler neprošli dostatečným tréninkem a neměli vedení ohledně toho, „jak odpovědět nebo reportovat podezřelé chování“.

Policisté místo hlídání jeli na kebab

Podle nich podobně chybějící supervize částečně může za „nedostatečnou“ reakci britské dopravní policie. V souvislosti s koncertem mělo být ve službě sedm uniformovaných příslušníků. Nakonec byli ale jen čtyři.

Dva z nich navíc odjeli na dvě hodiny pryč dát si kebab. Policistka Jessica Bulloughová připustila, že kdyby se nacházeli na místě činu, pravděpodobně by se Abediho zeptala, co v batohu má. Své jednání označila za „neakceptovatelné.“

Vyšetřovatelé též zjistili, že byl špatně nastaven kamerový systém a atentátník zůstal nepozorován a že ostraha před koncem koncertu neprovedla důslednou kontrolu. Podle bezpečnostních expertů by terorista bombu odpálil i kdyby ochranka areálu postupovala tak jak měla, oběti na životech by ale byly menší.

Podle vyšetřovatelů odpovědnost za pochybení připadá na provozovatele multifunkční haly, společnost SMG, bezpečnostní agentury Showsec a britskou dopravní policii. SMG v reakci na zprávu uvedla, že je jí to „opravdu líto“. Showsec tvrdí, že se z celé situace „poučili“. Dopravní policie podle hlavní představitelky Lucy D’Orsiové závěry pečlivě přezkoumává.

„Svěřili jsme životy našich blízkých organizacím, o nichž jsme věřili, že mají povinnost je ochránit. Toto vyšetřování oprávněně zjistilo, že nás zklamaly ve všech ohledech,“ reagoval na výsledky zprávy otec jedné z obětí Paul Hett. „Tomuto zvěrstvu mělo – a mohlo – být zabráněno a 22 lidí by neztratilo život.“