Protižidovských útoků byl loni v Česku dvojnásobek. Ale jen na internetu

Za rok 2019 eviduje Federace židovských obcí tři případy znehodnocení židovského majetku antisemitskými nápisy, symboly.

Ve výčtu incidentů se objevilo také šest případů spadajících do kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému židovství.

Projevy antisemitismu v ČR

„Jednoznačně dominantní platformou s nejvyšším výskytem projevů antisemitismu v České republice zůstává i nadále internet,“ uvádí výroční zpráva. Antisemitské projevy nenávisti ve virtuálním prostředí skrze články, příspěvky na sociálních sítích, anonymní komentáře a diskusní příspěvky tvoří 95 procent všech zaznamenaných incidentů.



„Projevy antisemitismu se objevovaly již tradičně také na webových stránkách extrémně pravicových subjektů a v projevech aktivistů podporujících hnutí BDS (Bojkot, stažení investic a sankce),“ sdělila organizace.



Projevy antisemitismu v ČR

„Považujeme za nezbytné zdůraznit, že prudký nárůst počtu incidentů zaznamenaných na internetu ve srovnání s rokem 2018 nemusí nutně znamenat dramatické zhoršení antisemitských nálad v České republice,“ dodává Federace. Za vyššími čísly může být také lepší monitoring situace na internetu.



Lživá tvrzení dominují

Z hlediska druhu případů, tvořily podle federace převážnou většinu - téměř 99 procent - texty , vyobrazení nebo audiovizuální projevy. Do této kategorie spadají veřejné projevy antisemitismu, které nebyly adresované konkrétní osobě, instituci nebo židovskému objektu. Jsou to například veřejně pronesené projevy, antisemitské graffiti, videa, obrázky, články, komentáře a další texty. Federace předpokládá, že počet těchto projevů je větší, než evidují. Lidé je totiž mohou umisťovat na uzavřené servery či uzamčené a neveřejné profily na sociálních sítích.

Září (Praha) – anglicky mluvící žena křičela v okolí židovských objektů antisemitské urážky, mimo jiné: „Vy zasraný židi, holokaust byl dobrý, zasloužíte si být zplynovaní", „Vypadněte odsud, vy zatracený židi. Svobodu Palestině, lidi tam umírají, zatímco vy slavíte".

Analýza obsahu antisemitských projevů ukázala, že nejvíce dominantní jsou lživé, vulgární a stereotypní tvrzení o Židech. „Incidenty tohoto typu tvořily v roce 2019 více než 80 procent z celkového počtu registrovaných případů. V narativu protižidovsky vystupujících jedinců i skupin se objevují konspirační teorie o globálním židovském spiknutí, o moci a vlivu, který Židé využívají k ovládání světa, médií a všech důležitých společensko-ekonomických procesů včetně migračního toku,“ uvádí federace.



Dalších 15 procent případů tvořily událost takzvaného nového antisemitismu. V těchto případech šlo o to, že lidé přirovnávali politiku státu Izraele k nacistické politice či kolektivně obviňovali Židy za akce Izraele.

Rozbitý památník

Mezi hlavními událostmi z oblasti antisemitismus v České republice Federace židovských obcí ČR vzpomíná i na reakce některých lidí zejména na Facebooku po uveřejnění výroční zprávy z roku 2018. Jeden z autorů prohlásil, že je „hrdý na to, že je uveden na čestném místě.

Mezi významné kauzy zahrnuje také poničení neznámým pachatelem památku rozloučení na pražském Hlavním nádraží. Památník nechali jako vzpomínku na své rodiče vyrobit přeživší, které Nicholas Winton coby děti zachránil před nacistickými koncentračními tábory.

Organizace také připomněla nenávistný dopis, který obdržel starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Dopis zveřejnil loni na podzim na svém Twitteru. Autor nenávistného dopisu v něm Novotného označuje za „židoprase“, židovský původ přisuzuje i primátoru Hřibovi a schvaluje šoa tvrzením: „židáci odchod nebo do plynu. Každej pogrom na židáky i ten Hitlerův, byla správná reakce slušných lidí na židácký zločinecký pijavice. Od roku 1989 už víme co jsou židáci za svině, do plynu!!!“

Pavel Novotný @PavelNovotnak Milé psaní z Jablonce nad Nisou s vílou Amálkou https://t.co/xJr6LafDMO oblíbit odpovědět

Ve výroční zprávě federace připomíná také vydavatelství Guidemedia. Vydavatelství se „proslavilo“ tím, že vydalo projevy Adolfa Hitlera. Případ řešil loni i Nejvyšší soud, který je zprostil obžaloby. O vydavatelství se mluvilo také v souvislosti s knihou Jedovatá houba.



Organizace se také loni dozvěděla o třech případech znehodnocení židovského majetku antisemitskými nápisy či symboly. Zaznamenala šest incidentů spadajících do kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému židovství. V obou kategoriích byl počet případů stejný nebo nižší než v roce 2018.

Projevy antisemitismu v ČR

„Podobně jako v loňském roce lze Českou republiku i nadále vnímat jako zemi, která je pro židovskou komunitu bezpečná, především pak ve srovnání s jinými státy ve střední a západní Evropě. Přesto je však nutné věnovat zvýšenou pozornost projevům antisemitismu v internetovém prostředí, odkud pochází většina zaznamenaných incidentů,“ dodává Federace židovských obcí ČR.