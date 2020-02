Turecko oznámilo, že už nebude bránit migrantům v cestě do Evropy

Turecká policie, pobřežní a pohraniční stráž dostaly příkaz nezasahovat, uvedl turecký činitel. Hned v pátek pak turecká agentura Demirören informovala, že se na severozápadě země blíží k hranici s Řeckem skupina migrantů.

Ofenziva syrské a ruské armády začala v prosinci. Jejím cílem je získat Idlíb pod kontrolu režimu prezidenta Bašára Asada.

Ve čtvrtek usmrtily nálety syrské armády v provincii Idlíb 33 tureckých vojáků. Podle agentury AP je to nejvyšší počet tureckých vojáků zabitých v Sýrii za jediný den od začátku ofenzivy. Turecká agentura Anadolu uvedla, že Turecko na útok reagovalo odvetnou palbou.

Většinu provincie zatím mají v rukou islámští radikálové a oponenti syrské vlády, z nichž některé podporuje Turecko. Ankara opakovaně žádá, aby se syrská armáda stáhla od tureckých pozic v Idlíbu. Prezident Recep Tayyip Erdogan ve středu řekl, že Turecko z těchto míst neustoupí.

Cílem syrské ofenzívy je kromě jiného zabezpečit klíčové trasy mezi Damaškem a severosyrskými městy, zejména Aleppem, druhým největším městem země.

Turecko v uplynulých měsících vyslalo do severozápadní Sýrie tisíce vojáků a těžkou vojenskou techniku na pomoc povstalcům, kteří vzdorují ofenzivě Ruskem podporované armády syrského prezidenta Bašára Asada. Syrští povstalci ve čtvrtek dobyli zpět severosyrské město Sarákib.

Evropa zažila v roce 2015 masovou migrační vlnu, kdy do EU dorazilo přes milion běženců, z toho na 860 000 přes Řecko. Přiliv utečenců touto trasou pomohla od roku 2016 výrazně omezit dohoda EU s Tureckem.

Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU. Bezvízový styk zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila. V posledním roce se však počet příchozích migrantů do EU, konkrétně do Řecka z Turecka, opět zvýšil.