Uprchlíci se vracejí dobrovolně, prohlásil Erdogan. Přesunul 370 tisíc lidí

15:40 , aktualizováno 15:40

Do severní Sýrie se z Turecka od začátku října dobrovolně vrátilo 371 tisíc Syřanů. V úterý to v Ženevě prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Ten na globálním fóru o uprchlících také poznamenal, že je potřeba najít recept na to, jak na základě dobrovolnosti, ovšem v co nejkratším čase přesunout až milion syrských běženců.