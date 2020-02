VIDEO: Usměj se, letí bomba. Syřan učí svou dceru nebát se bojů v Idlíbu

„Potřeboval jsem z jejího srdce odstranit strach,“ řekl Muhammad. „Chtěl jsem, aby si ty hlasité, strašidelné zvuky spojovala s něčím zábavným,“ dodal.



Video, ve kterém dítě stojí na gauči a hraje se svým otcem hořkosladkou hru, se stalo populárním na sociálních sítích. Patrně ji oba hráli už mnohokrát předtím, napsal zpravodajský web Al-Džazíra.

Když se hluk z exploze rozezní, zeptá se Muhammad Salvy: „Je to letadlo, nebo granát?“. „Granát!“ odpovídá Salva, pyšná, že to uhodla. „Teď dopadne a můžeme se smát,“ odpovídá otec.

Při zvuku výbuchu dívenka lehce nadskočí a začne se hlasitě smát, zatímco ji otec pobízí. „Je to legrační, že? Granát?“ Úsměv mu lehce povadne, když se dcera podívá jinam.

Dvaatřicetiletý otec hru pro své jediné dítě vymyslel, když se bombardování v provincii Idlíb stalo intenzivnější. Děti ze sousedství si podle něj hrály se zábavní pyrotechnikou a malou Salvu tehdy zvuk vylekal. Otec ji vzal na balkon, aby jí vysvětlil, že jde jen o zábavu. To mu vnuklo nápad přesvědčit ji, že i nálety jsou pouhá hra.

Muhammad se ale obává, že jeho taktika nevydrží věčně. „Teď se jí daří dobře. Je dítě, hraje si, směje se, vtipkuje,“ řekl. „Bojím se, že až vyroste a bombardování bude pokračovat. Pak už moje hra nebude stačit na to, aby ji ochránila před psychickým traumatem,“ dodal.

„Chci, aby svět věděl, že nejsme teroristé, jak nás vykresluje režim, jsme obyčejní lidé,“ vzdychl si. Video vzniklo v Sarmadě, malém městečku blízko syrské hranice s Tureckem. Tam se rodina uchýlila před boji v severozápadní Sýrii, kde syrská armáda a její spojenci obnovili ofenzivu proti rebelům a radikálům.

Svůj domov ve strategicky významném městě Sarákib v provincii Idlíb nechali opuštěný. Město nakonec syrská armáda dobyla 8. února. OSN v pondělí oznámila, že kvůli bojům v Sýrii uprchlo od loňského prosince ze svých domovů téměř milion lidí.

Syrské provincii Idlíb, ve které se město Sarákib nachází, a dalším částem sousedních provincií dominuje islamistická skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která je někdejší syrskou větví al-Káidy. Na místě působí i skupiny odpůrců vlády v Damašku. Jde o poslední větší region v Sýrii, který vládní síly v současné občanské válce trvající už devět let nedobyly zpět.

Poslední varování Erdogana

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve středu řekl, že je pouze otázkou času, kdy Turecko zahájí operaci s cílem zastavit syrskou armádu v rebely ovládané syrské provincii Idlíb. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Erdogan v projevu zdůraznil, že je odhodlaný z oblasti, která se nachází v blízkosti hranice s Tureckem, udělat bezpečné místo, a to za každou cenu. Syrská vláda a její spojenec Moskva odmítly Erdoganův požadavek, aby se stáhly za linii příměří, kterou domluvili v roce 2018.

„Boje se nyní blíží hustě zalidněným oblastem. Lidé jsou na pochodu v mrazivých teplotách a hledají bezpečné místo, což je čím dál tím těžší,“ uvedl mluvčí OSN Stéphane Dujarric. Dodal, že generální tajemník António Guterres vyzývá k okamžitému klidu zbraní a dodržování mezinárodního humanitárního práva.

„Syrský režim má poslední dny na to, aby ukončil násilnosti v Idlíbu,“ řekl Erdogan. „Je to naše poslední varování,“ dodal.



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že vojenská operace namířená proti legitimním syrským silám a syrské vládě by byla nejhorším možným scénářem. Zároveň ale Peskov řekl, že by Rusko neprotestovalo, pokud by turecká armáda zaútočila na teroristické skupiny v Idlíbu.

Idlíb je poslední syrskou baštou džihádistů a rebelů, kteří se snaží od roku 2011 svrhnout syrského prezidenta Bašára Asada. V uplynulých letech se populace Idlíbu s příchodem vysídlených osob zdvojnásobila. Nyní tam žijí zhruba tři miliony lidí, včetně milionu dětí.