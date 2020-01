Z Idlibu k nám prchají další statisíce lidí, potřebujeme pomoc, žádá Erdogan

Erdogan na společné tiskové konferenci s Merkelovou uvedl, že před boji v Idlibu na severozápadě Sýrie utíká k tureckým hranicím na 400 tisíc lidí. Turecko už dříve během syrské občanské války hranice uzavřelo, protože na jeho území žije přes 3,6 milionu syrských uprchlíků.

Turecké nevládní organizace začaly v Sýrii stavět domy pro uprchlíky, uvedla v pátek agentura Reuters. Merkelová v Istanbulu slíbila, že Německo pomůže situaci běženců z Idlibu zlepšit.



Otázka migrace dlouhodobě kalí vztahy Turecka s Německem i s celou Evropskou unií, s níž Ankara před třemi lety uzavřela dohodu, jež výrazně zmírnila masovou migrační vlnu do Evropy. V posledním roce se však příliv migrantů do EU, konkrétně do Řecka z Turecka, opět zvýšil.

Merkelová v pátek v Istanbulu podle agentury DPA rovněž slíbila Ankaře podporu při posílení pobřežních hlídek mezi Tureckem a Řeckem. Spolková kancléřka také uvedla, že s Erdoganem hovořila o vězněných novinářích turecko-německého původu v Turecku. Podle DPA Erdogan slíbil jednat o těchto kauzách případ od případu.

Oba státníci hovořili také o situaci v Libyi, kam Turecko nedávno poslalo vojenské experty na pomoc mezinárodně uznávané libyjské vládě Faíze Sarrádže. Proti ní bojuje samozvaná Libyjská národní armáda v čele s polním maršálem Chalífou Haftarem.

Erdogan v pátek uvedl, že je třeba zesílit tlak na „pučistu Haftara“, aby podpořil dokument přijatý v neděli na mezinárodní konferenci v Berlíně. Text, který má 55 bodů, požaduje mimo jiné návrat k politickému jednání o míru v Libyi.

Merkelová s Erdoganem dopoledne v Istanbulu slavnostně otevřeli nový kampus turecko-německé univerzity. Ta byla založena v roce 2008 a výuka začala v roce 2013. Merkelová při otevření kampusu mimo jiné zdůraznila důležitost svobody ve vědě a školství.

Turecký režim v posledních letech vyhodil z práce řadu státních zaměstnanců, včetně učitelů, kvůli podezření z jejich spolupráce s hnutím duchovního Fethulláha Gülena. Toho Ankara viní z dlouhodobé snahy svrhnout Erdoganovu vládu a Gülenovy příznivce, i jen domnělé, soudně stíhá.

Tisíce jich skončily ve vězení a řada před represemi utekla, mimo jiné do Německa. Mnozí z nich však byli tureckou vládou uneseni zpět do země.

Merkelová dostala darem zrcadlo a starobylou helmu:

Asad bojuje s islamisty v Idlibu, lidé prchají

Více než 38 tisíc lidí bylo za pět dnů bojů v severozápadní Sýrii přinuceno opustit své domovy, informoval v pátek Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA). Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) mezitím uvedla, že lidé se k útěku rozhodli především kvůli obnoveným náletům syrské armády a jejího ruského spojence.

V uplynulých dnech se podle SOHR ruské nálety soustředily na západ provincie Aleppo, kde mají kontrolu nad územím povstalci a džihádisté. Mluvčí OCHA David Swanson uvedl, že OSN je velmi znepokojena téměř každodenními zprávami o náletech a ostřelování v severozápadní Sýrii.

Provincii Idlib a částem sousedních provincií Aleppo, Hamá a Latákíja dominuje džihádistická skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která je někdejší syrskou větví Al-Kájdy. Na místě působí také skupiny odpůrců vlády syrského prezidenta Bašára Asada.

Do oblasti Idlibu se totiž v předchozích letech stěhovali odpůrci režimu z ostatních částí země poté, co syrská vláda získávala zpět pod kontrolu území ztracená v občanské válce, jež vypukla v roce 2011.



Novou ofenzivu v Idlibu zahájila syrská armáda loni v dubnu a do srpna, kdy bylo vyjednáno křehké příměří oznámené Moskvou, tam zahynula tisícovka civilistů a na 400 tisíc lidí muselo podle OSN opustit domovy. Boje znovu zesílily koncem listopadu.

V noci na čtvrtek zemřelo při bojích v Idlibu téměř 40 syrských vojáků poté, co na 450 radikálů zaútočilo na pozice syrské armády. Informovala o tom agentura TASS s odvoláním na ruské ministerstvo obrany.

Syrská státní tisková agentura SANA uvedla, že ozbrojenci použili při útoku i auta s výbušninami. Podle TASS útok provedly téměř současně ze dvou směrů dvě skupiny po více dvou stovkách džihádistů s několika tanky a další těžkou technikou. Syrské jednotky podle ruského ministerstva rovněž zneškodnily až 50 ozbrojených radikálů a na 90 jich zranily.



Od začátku prosince bylo v severozápadní Sýrii podle OSN vysídleno 358 tisíc lidí, převážně žen a dětí. V uplynulých dnech v západním Aleppu a v Idlibu podle SOHR přišly při ruských náletech o život desítky civilistů. Moskva však odmítla, že by oblast bombardovala.