Neschvalujete zásah v Sýrii? Pustíme do Evropy uprchlíky, pohrozil Erdogan

Erdogan podle agentury Reuters prohlásil, že pokud se někomu nelíbí jeho invaze na hranicích, nemá problém zadržené uprchlíky vypustit. „Otevřeme brány a pošleme 3,6 milionu uprchlíků vaším směrem,“ pohrozil turecký prezident na setkání své Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP).



Turecko chce v Sýrii na území širokém 32 kilometrů zřídit bezpečnostní zónu, kam chce umístit až dva miliony syrských uprchlíků, kteří jsou nyní v Turecku. Ankaru za její postup kritizuje mnoho zemí, včetně České republiky.

Operace v Sýrii podle něj přispěje k mírovému řešení situace v Sýrii a k budoucímu uspořádání této země. Podle něj zásah obnoví demografické složení obyvatelstva na severu Sýrie.



Turecký prezident rovněž prohlásil, že Evropané nikdy nebyli upřímní a teď hrozí zablokováním tří miliard eur (téměř 78 miliard Kč) slíbených Turecku v rámci dohody o uprchlících.

„Dodrželi jste někdy sliby, které jste nám dali? Ne. My budeme ve své cestě s boží pomocí pokračovat,“ řekl Erdogan. Turecko nicméně opakovaně čelilo nařčení, že migranty efektivně nezadržuje.

Mluvčí Evropské komise ve čtvrtek uvedla, že si Turecko musí uvědomit, že jeho žádost o členství v unii vyžaduje sdílení společné unijní zahraniční politiky. „Pokud Turecko o připojení k bloku opravdu stojí, pak se tím musí řídit,“ řekla mluvčí.



Erdogan se ohradil nejen proti kritice z Evropy, ale také z arabských států. Egypt podle něj nemá právo kritizovat, když sám je „vrahem demokracie“. Saúdské Arábii doporučil, aby se podívala do zrcadla, když kritizuje Turecko, protože je to ona, kdo „přivedl Jemen do stavu, v němž se teď nachází“.



Německý ministr vnitra Horst Seehofer přitom ještě o víkendu vybízel členské státy Evropské unie (EU), aby Turecku podaly pomocnou ruku. Vysvětlil to snahou zamezit uprchlíkům v nebezpečném přechodu Řecka.

Německo chtělo ještě o víkendu dát Turkům víc peněz

Seehofer naznačoval, že Německo je připravené poslat Turkům na zvládnutí uprchlíků další peníze. „Turecko odvádí při přijímání uprchlíků velký kus práce. Je to v našem zájmu. Je jasné, že nemůžeme řídit budoucnost pomocí zdrojů z minulosti,“ uvedl podle listu The Times Seehofer.

Podle Seehofera Evropa se nesmí nechat zaskočit jako v případě migrační krize v roce 2015. „Musíme více pomoci našim evropským partnerům při hlídání hranic Evropské unie. Nechali jsme je osamocené příliš dlouho. „Pokud to neuděláme, čeká nás stejná uprchlická vlna jako před čtyřmi lety a možná ještě mnohem horší,“ prohlásil.

Podle nejnovějších údajů poskytnutých Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se v září dostalo z tureckého pobřeží na řecké ostrovy 10 258 migrantů. Většinou jde o rodiny z Afghánistánu a Sýrie. Jde o nejvyšší měsíční údaj od uzavření dohody mezi Ankarou a Bruselem.

Máme tíhu nést sami? Pomozte nám nebo vypustíme uprchlíky, řekl Erdogan: