Znásilňování, mučení a popravy, válka v Sýrii zničila život milionům dětí

Zprávu vypracovala Komise pro nezávislé vyšetřování v Sýrii, která sleduje porušování lidských práv v zemi už od vypuknutí konfliktu v roce 2011. Podle vyšetřovatelů zneužívání a násilí vůči syrským dětem sahá mnohem dál, než za „pouhé uváznutí v křížové palbě bojujících stran“.

„Syrské děti se během osm let trvajícího konfliktu potýkají s porušováním jejich práv. Neustále čelí zabíjení, mrzačení, zranění, stávají se z nich sirotci a nadále čelí náporu násilí páchaného všemi válčícími stranami,“ říká zpráva.

Její autoři neuvádějí počet dětských obětí. Komise totiž nedokáže v zemi, kam má zakázáno vstoupit, ověřit data.

Zpráva však tvrdí, že během konfliktu bylo vysídleno pět milionů dětí, které se přesunuly do jiných části Sýrie nebo za její hranice. „Všechny strany konfliktu jim ukradly dětství,“ shodují se experti.

Komise nashromáždila v průběhu osmi let více než pět tisíc rozhovorů se syrskými dětmi, svědky, pozůstalými, příbuznými, zdravotnickými pracovníky i bojovníky. Zpráva detailně popisuje, jak se malé děti stávaly terčem provládních odstřelovačů, nebo prostředkem teroristů k získání výkupného.

Džihádisté z teroristické organizace Islámský stát (IS) podle vyšetřovatelů znásilňovali malá děvčata a nutili je k sexuálnímu otroctví. Bojovníci napojení na Al-Kajdu se zaměřovali na chlapce, které mučili a přinutili k podstoupení vojenského tréninku. Chlapcům poté nařizovali provádění veřejných exekucí.

„Mladší chlapci jsou velmi dobří bojovníci. Bojují s nadšením a nebojí se. Bojovníci ve věku 14 až 17 let jsou na frontové linii, “ popsal komisi v roce člověk napojený na IS.

Ztracená generace bez vzdělání

Bombardování nemocnic a škol mělo podle komise za následek, že více než dva miliony dětí nemohou pravidelně navštěvovat vyučování. Zpráva rovněž uvádí, že konflikt měl zásadní a dlouhodobý efekt na psychické zdraví dětí.

„Mnoho chlapců a dívek popsalo, že trpí vážnými poruchami spánku, pocity nejistoty, opuštění, pomsty, frustrace a strachu,“ konstatuje komise OSN. „Uvědomil jsem si, že mého bratra střelili do hlavy a krku. Byl jsem svědkem toho, jak jeho duše opustila jeho tělo,“ popsal komisi při jednom rozhovoru chlapec, který v roce 2012 viděl popravu všech svých příbuzných.

„Stále vidíme smrt, které se dalo předejít. Vzdělání je zdevastované. Mluvíme o generaci, která zcela přišla o vzdělání. Jak to budou moci dohnat?“ uvedl pro stanici Al-Džazíra člen komise Hanny Megally.

Podle něj syrská vláda často neuznává osvědčení o vzdělání dětí, které chodily do školy v oblastech spadajících pod kontrolu opozičních ozbrojených skupin.

Předseda tříčlenné komise Paulo Pinheiro uvedl, že je „zděšen ignorováním lidských práv ze strany všech stran zapojených do konfliktu“. Zdůraznil, že režim syrského prezidenta Bašára Asada nadále ignoruje fakt, že musí podle mezinárodní legislativy na svém území dodržovat lidská práva.

Repatriujte děti zahraničních bojovníků IS, vyzvala komise

Podobně jako v předchozích zprávách navrhla komise doporučení pro bojující strany, syrskou vládu i mezinárodní společenství. Stěžejní je, aby všichni přestali bombardovat školy a další zařízení, které syrské děti zoufale potřebují. „Děti nutně potřebují humanitární pomoc, protože umírají,“ konstatuje.

Komise věnovala část zprávy také tisícům dětí zahraničních bojovníků IS, které by podle ní měly být repatriovány ze Sýrie. „Děti jsou ve svízelné situaci, protože nemají žádné doklady. Ohrožuje to, jejich právo na státní příslušnost a zvyšuje riziko vykořisťování a zneužívání,“ shodují se autoři dokumentu.

V syrských táborech žije v současnosti podle OSN 28 tisíc dětí zahraničních bojovníků IS. Po loňském rozpadu samozvaného chalífátu skončily ve věznicích v Sýrii a Iráku tisíce bojovníků IS z téměř padesáti zemí. Asi sedmdesát tisíc jejich příbuzných se nachází v táboře Al-Hůl na severu Sýrie.

VIDEO: Kde se vzal Islámský stát:



VIDEO: Řeže hlavy, ničí artefakty. Kde se vzal Islámský stát? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu