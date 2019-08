Zadržené ženy bojovníků IS vybírají peníze na internetu. I pro útěky

Fundraisingovou kampaň nazvanou „Spravedlnost pro sestry“ podle britského listu The Independent spustil minulý měsíc zprostředkovatel v Německu a je zaměřena na podporovatele Islámského státu (IS) z řad Evropanů.

Sbírka se objevila uprostřed rostoucích obav z radikalizace v táboře al-Hol na severovýchodě Sýrie, ve kterém žijí tisíce žen podezřelých z členství v IS a jejich děti. Mnohé z nich jsou této teroristické organizaci stále věrné.

Bezpečnostní služby po celém světě se obávají, že by se jejich radikalizovaní občané zadržení v Sýrii nakonec mohli vrátit zpátky do vlasti. Britská vláda například prohlásila, že návrat žen představuje stejné bezpečnostní riziko jako návrat mužských bojovníků.

Kampaň „Spravedlnost pro sestry“ je podle The Independentu jedním ze dvou známých případů, kdy se někdo pokusil získat tímto způsobem finance pro ženy v al-Hol. Druhá z nich byla výslovně zaměřená na získání prostředků k zaplacení pašeráků, kteří by ženám pomohli z tábora utéct.

Podle expertů by mohly zhoršující se podmínky v táboře přispět k dalším podobným fundraisingovým projektům. Sbírka „Spravedlnost pro sestry“ odstartovala minulý měsíc, když se na šifrované komunikační síti Telegram začaly v chatech napojených na Islámský stát objevovat vzkazy v arabštině, němčině a angličtině napsané ženami z al-Hol.

Život v rukou nevěřících je těžký, stěžují si ženy

Nejčastěji si stěžovaly na špatné podmínky v táboře. „Život v rukou nevěřících není snadný. Potřebujeme vodu, elektřinu a finanční pomoc. Hodně dětí a žen je podvyživených a potřebují ovoce, zeleninu a mléko. Všechno je k dostání, ale mnoho sester si to nemůže dovolit,“ píše se v jednom dopisu.



Ženy sdílely také fotografie, které podle nich pochází z tábora. Na jednom snímku drží čtveřice postav zahalených v černém transparenty, na kterých jsou napsaná hesla: „Osvoboďte vězně. Vaše sestry v al-Hol“ nebo „Německo“.



Líbánky ve Vídni nebo boxerský zápas

Účastníci diskuse na Telegramu sdíleli odkaz na online finanční sbírky na portálu PayPal, ve kterých se vybralo více než 3 000 eur (76 830 korun). Finální suma ale bude vyšší, protože se nepodařilo odhalit všechny sbírky.



Kampaně navíc kvůli nebezpečí odhalení nesou kódové označení, například „Líbánky ve Vídni“ nebo „Boxerský zápas“. Organizátoři sbírek také varovaly, aby dárci nepoužívali islámské výrazy.

Společnost PayPal uvedla, že nemůže komentovat konkrétní případy. „Bereme vážně naši zodpovědnost za zajištění pohybu peněz po celém světě v souladu se zákony a předpisy. Pokud najdeme důkazy o jakémkoli porušení našich zásad nebo vnitrostátních zákonů, podnikneme příslušná opatření,” uvedla.



Ačkoli tvůrci sbírky tvrdili, že finanční prostředky půjdou na nákup jídla, mohou posloužit také právě k útěku. O to se pokusila předchozí kampaň „Osvoboďte ženské vězenkyně“, kterou uspořádali příznivci Al-Kajdy. Ti nyní tvrdí, že už ven z tábora dostali čtyři ženy. Za osvobození každé z nich ale museli pašerákům zaplatit 8 000 dolarů (184 000 korun).



Přestože není jasné, jakým způsobem se ženám podařilo z tábora uprchnout, podle expertů k tomu dochází. „Je to neuvěřitelně drahé, stojí to tisíce dolarů. Jen málokdo si může dovolit odejít. Některým ženám se to ale podařilo,“ popisuje výzkumnice Elizabeth Tsurková z Fóra pro regionální myšlení.

V táboře al-Hol žije v současnosti asi 70 000 žen a dětí, které byly zadrženy počátkem roku po opuštění poslední bašty IS. Tábor v současnosti řídí Syrské demokratické síly (SDF) a arabsko-kurdské milice podporované USA. Většina zadržených pochází ze Sýrie nebo Iráků, přibližně 11 000 z nich jsou cizinci.

