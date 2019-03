Za únos lodě u Libye obvinila Malta tři africké teenagery z terorismu

Uvedli pouze, že je jim patnáct a šestnáct let, jeden pochází podobně jako Bari z Guiney, druhý z Pobřeží slonoviny. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Maltský premiér Joseph Muscat potvrdil, že incident nyní vyšetřuje policie. Pokud soud prokáže, že jsou teenageři vinni, hrozí jim podle maltských zákonů za únos plavidla až třicetileté vězení.

Na palubě nákladní lodi bylo celkem 108 migrantů, všichni se nyní nacházejí ve vazbě.

Posádka lodi vyzdvihla z mořských vln a zachránila 77 mužů a 31 žen. Jakmile loď zamířila zpět do Libye, migranti posádku přemohli a nad plavidlem převzali kontrolu.

Stalo se tak pouhých 11 kilometrů od Tripolisu, poté změnili kurs a s ukořistěným plavidlem zamířili na sever s cílem se vylodit buď na Maltě nebo na Lampeduse. Loď plula pod vlajkou státu Palau, ostrovní republiky v Tichém oceánu ležící severně od Indonésie.



Na loď však ještě na moři vtrhla speciální jednotka s úkolem vrátit kontrolu nad plavidlem kapitánovi. Operace se zdařila a plavidlo zakotvilo na Maltě.



Podobných incidentů začalo přibývat ve chvíli, kdy Evropská unie na žádost Itálie v loňském roce rozhodla, že přeruší operaci Sophia. Ta měla rozbíjet gangy převaděčů a obchodníků s lidmi v jižní části Středomoří. Podle italského ministra vnitra Mattea Salviniho však vojenské a zásobovací lodě EU v boji s pašeráky selhaly a migraci naopak spíše napomáhaly.

„Toto nejsou migranti v tísni, jsou to piráti, Itálii uvidí pouze dalekohledem,“ řekl italský ministr vnitra Matteo Salvini, který po svém nástupu do funkce loni v červnu v rámci boje proti migraci neváhal uzavřít italské přístavy pro lodě nevládních organizací zaměřených na záchranu migrantů.



„Jasně jde o případ organizovaného zločinu,“ uvedl Salvini na Facebooku. „Naše přístavy zůstanou zavřené“.

Podle médií uprchlíci tvrdí, že v Libyi čelí bití, znásilňování a prodeji do otroctví. Humanitární nevládní organizace Mediterranea Saving Lives soudí, že „žádný stát nemůže vyhostit nebo vrátit uprchlíky do zemí, kde jsou ohroženy jejich životy a svoboda“. Vrátit běžence by podle ní byl „nejenom zločin, ale i nehumánní čin“.