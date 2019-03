Afričtí migranti unesli loď, která je zachránila. Míří s ní nyní do Evropy

Nákladní loď El Hiblu 1 unesli migranti poté, co je z moře posádka vyzdvihla z mořských vln. Celkem zachránila 108 lidí - 77 mužů a 31 žen. Poté, co plavidlo ale zamířilo zpět do Libye, migranti posádku přemohli a nad lodí převzali kontrolu.

Stalo se tak pouhých 11 kilometrů od Tripolisu, poté změnili kurs a nyní s ukořistěným plavidlem míří na sever s cílem se vylodit buď na Maltě nebo na Lampeduse.



„Žádní lidé v tísni, ale piráti!“

„Toto nejsou migranti v tísni, jsou to piráti, Itálii uvidí pouze dalekohledem,“ řekl Salvini, který po svém nástupu do funkce ministra vnitra loni v červnu v rámci boje proti migraci neváhal uzavřít italské přístavy pro lodě nevládních organizací zaměřených na záchranu migrantů.

„Jasně jde o případ organizovaného zločinu,“ uvedl Salvini na Facebooku. „Naše přístavy zůstanou zavřené“.

Mluvčí maltské armády potvrdil, že loď byla unesena. Maltské úřady podle něj sledují její plavbu a nedovolí jí zakotvit.

Salvini, lídr pravicové strany Liga, stál v centru několika vypjatých situací, když nedovolil humanitárním lodím s migranty na palubě zakotvit v italských přístavech.

Tento měsíc italský parlament zamítl žádost prokurátora o vicepremiérovo vyšetřování kvůli případu z loňského srpna, kdy blokoval italské plavidlo pobřežní stráže se 150 migranty na palubě před zakotvením na Sicílii po dobu téměř jednoho týdne, než byla loď nakonec do přístavu vpuštěna.

Nejde o první snahu si vynucovat cestu do Evropy: