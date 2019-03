Třetina Afričanů chce emigrovat. Každý desátý do Evropy, to je 120 milionů

Většina z těch, kdo nakonec skutečně odjedou, se ale nakonec usadí v jiné africké zemi, upozorňuje zpravodajský server BBC. Zůstat na africkém kontinentu si podle průzkumu koneckonců přeje téměř třetina respondentů, kteří emigraci zvažují.

Do Severní Ameriky by chtělo 22 procent z nich, do Evropy 27 procent. Preference se však liší v závislosti na regionu, zůstat v Africe si přejí zejména obyvatelé jihoafrických států.

V Africe žije v současnosti 1,2 miliardy lidí. Pokud podle propočtů by do Evropy chtěl každý desátý Afričan, šlo by o 120 milionů lidí.



Kromě tíživých ekonomických podmínek má vliv na migraci i závislost na příjmech od rodinných příslušníků žijících v zahraničí. Na těch je podle průzkumu závislých 21 procent respondentů.

Emigrovat z rodné země chtějí především mladí lidé a Afričané s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Potenciálních migrantů je více mezi muži (40 procent) než ženami (33 procent) a více mezi obyvateli měst (44 procent) než venkova (32 procent), uvádí na svém webu Afro Barometer.



Pouze devět procent z těch, kteří o migraci do jiného státu přemýšlí, uvedlo, že se k odjezdu z rodné země skutečně chystá.

Jak se dostávají migranti do Evropy, zde případ ze srpna 2018:

