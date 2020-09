Tolerance vůči migrantům celosvětově klesá, unijním státům došla trpělivost

„Globální tolerance vůči migrantům v letech 2016 a 2019 klesla,“ uvedla společnost Gallup, která ve středu průzkum zveřejnila. Několik nejméně tolerantních zemí světa se podle ní nachází v EU, která ve stejném dni představila návrh nového azylového a migračního systému.

Vědci dali 145 zemím skóre na základě pozitivního či negativního přístupu respondentů k myšlence, že migranti budou žít v jejich zemi, přestěhují se do jejich sousedství či vstoupí do svazku s jejich rodinným příslušníkem.

Průměrné skóre po celém světě pokleslo z 5,34 v roce 2016 na 5,21 v roce 2019. Největším možným výsledkem byla devítka.

Největší pokles tolerantních postojů k imigrantům badatelé zaznamenali v Jižní Americe, kde řada zemí zažila masivní příliv uprchlíků z Venezuely. V Kolumbii, která čelí hlavnímu náporu exodu, se procento lidí s pozitivním pohledem na migranty žijící v zemi propadlo z 61 procent na 29 procent.



V Evropě nastal markantní pokles tolerance v Belgii a ve Švýcarsku. K desítce nejméně tolerantních zemí vůči migrantům na světě se řadí i několik zemí EU, a to Maďarsko, Chorvatsko, Lotyšsko a Slovensko.

Vůbec nejméně vstřícnou zemí vůči přistěhovalcům na světě je pak Severní Makedonie. Mezi nejméně vstřícnými se umístilo také Srbsko, Bosna a Hercegovina, Montenegro, Malajsie nebo Thajsko.

Další zemí, která má k přistěhovalectví velmi negativní přístup je podle stanice Deutsche Welle Turecko, které zastává v imigrační politice EU důležitou roli. V roce 2016 se totiž zavázalo, že pomůže zastavit migrační vlnu výměnou za finanční pomoc a zrušení vízové povinnosti pro Turky.

Poláci jsou vstřícnější než dříve

Turecko už na svém území přijalo téměř čtyři miliony uprchlíků prchajících před občanskou válkou v Sýrii, což je více než kterákoli jiná země. Nyní je Turecko podle Gallupu vůči migrantům desátou nejméně vstřícnou zemí světa.

Naopak jedna východoevropská země s tradičně nízkou tolerancí přistěhovalectví zaznamenala nárůst pozitivních postojů. Více než 42 procent respondentů v Polsku uvedlo, že považuje migranty žijící v zemi za něco dobrého. V roce 2016 si to přitom myslelo jen 29 procent z nich.

Přístup vůči migrantům se kromě Polska zlepšil v posledních třech letech také v Pákistánu, Chile nebo Afghánistánu.

Vůbec nejvíce poté v Moldávii, což podle expertů souvisí s přílivem pracovníků z Turecka, Ázerbájdžánu a Uzbekistánu do země. Většina z nich totiž působí v zahraničních společnostech, které do Moldávie přinesly finanční prostředky EU.

Na prvním místě v seznamu zemí, které nejvíce přijímají imigraci se umístila Kanada, kde má pozitivní názor na přistěhovalce 94 procent respondentů. Na dalších příčkách skončil Island, Nový Zéland, Austrálie nebo Sierra Leone. Z EU se do deseti nejtolerantnějších zemí světa dostalo Švédsko a Irsko.

Šestá příčka i přes protiimigrační politiku prezidenta Donalda Trumpa patří USA. Na otázku, co říkají na možnost, že se do jejich blízkosti přestěhují imigranti, 90 procent respondentů uvedlo, že to považují za dobrou věc.