Přemýšlejí jako děti. Obama se ostře opřel do Trumpovy administrativy

„Více než cokoli jiného tato pandemie konečně úplně zrušila představu, že lidé, kteří nás vedou, vědí, co dělají,“ řekl Obama studentům v sobotním on-line přenášeném projevu. „Dělat to, co se nám líbí, co je výhodné, co je jednoduché - tak přemýšlejí děti. Bohužel i spousta takzvaných dospělých, včetně těch s prestižními tituly zastávajících důležitá místa, pořád přemýšlí tímto způsobem - a proto je teď všechno vzhůru nohama,“ dodal exprezident.



Ačkoli ve své kritice byl Obama nekonkrétní, většina médií ji pochopila jako výpad proti prezidentu Trumpovi. Mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová v reakci uvedla, že „Trumpova bezprecedentní reakce na koronavirus zachránila životy“.

Bývalý americký prezident Barack Obama v slavnostním projevu k absolventům univerzit nezvykle ostře zkritizoval vedení Spojených států za boj s koronavirem:



List The New York Times upozornil, že Obamovo rozhořčení je velmi netypické, protože exprezident se po odchodu z úřadu držel povětšinou v ústraní, do politických sporů se nezapojoval a otevřené kritice prezidenta Trumpa se vyhýbal. Podle agentury AP může Obamovo vystoupení naznačovat i to, že se hodlá více zapojit do předvolební kampaně, v níž se bude Trumpovu znovuzvolení snažit zabránit demokratický kandidát Joe Biden.

Minulý týden do médií unikla nahrávka soukromého telefonátu bývalého prezidenta s členy jeho někdejší vlády, v níž Obama mluvil o obavách z ohrožení právního státu v USA a reakci Trumpovy administrativy na pandemii nemoci covid-19 označil za „absolutní chaotickou katastrofu“.

Nejhorší politický zločin, osočil Trump Obamu

Trump pak Obamu obvinil ze spáchání „nejhoršího politického zločinu v americké historii“. Neupřesnil však jakého zločinu se měl Obama dopustit. „Vy víte, co je to za zločin. Ten zločin je každému jasný. Vše, co musíte udělat, je jen číst noviny, kromě těch vašich,“ řekl prezident novináři listu The Washington Post.

Trump tvrdí, že „Obamagate“ je ještě větší aféra než kauza Watergate, která donutila z prezidentského úřadu odstoupit prezidenta Richarda Nixona.



Podle politického analytika stanice CNN Juliana Zelizera se Trump pokouší útoky na Obamu zasáhnout svého demokratického protivníka v nadcházejících prezidentských volbách. Biden byl během Obamova působení v úřadu jeho viceprezidentem.

Zelizer se domnívá, že Trump chce vykreslit Bidena jako nového Spira Agnewa, Nixonova viceprezidenta, který v roce 1973 rezignoval kvůli skandálu s daňovými úniky.

Spojené státy postihla nákaza koronavirem v absolutních číslech nejhůře na světě: v zemi se podle Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) infikovalo už přes 1,4 milionu lidí, 87 315 z nich zemřelo.

V přepočtu na obyvatele na tom ale Spojené státy z hlediska počtu mrtvých už tak špatně nejsou, horší situace je v některých evropských zemích, hlavně v Itálii, ve Španělsku a v Británii.