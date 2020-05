Vysoký počet nakažených koronavirem v USA je vyznamenání, říká Trump

16:38 , aktualizováno 16:38

USA mají nejvíce nakažených koronavirem na světě a americký prezident Donald Trump prohlásil, že to považuje za vyznamenání. Svědčí to podle něj o vysoké míře testování. Prezident taktéž opětovně obhajoval používání antimalarika, které bere jako prevenci proti koronaviru. Lék je podle něj kritizován jen proto, že jej užívá on.