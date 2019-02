Školačka utekla k IS. Teď je opět těhotná a kvůli zdravotní péči chce zpět

Londýňanky Begumová, Amira Abaseová a Kadiza Sultanaová utekly z domova před čtyřmi lety ve věku patnáct, respektive šestnáct let. Sultanaová zemřela při náletu v roce 2016.

Dívky odletěly do Turecka a odtud se dostaly do Sýrie. Begumová dorazila do Rakky, což bylo syrské sídlo IS, a byla umístěna mezi ostatní mladé ženy určené stát se nevěstami bojovníků. „Požádala jsem o to, abych byla provdána za anglicky mluvícího bojovníka ve věku 20 až 25 let,“ sdělila The Times.

O deset dní později ji dali sedmadvacetiletému Nizozemci, který přestoupil na islám. Od té doby spolu žili a před čtrnácti dny uprchli z Baghúzu na irácké hranici, kde nyní bojují poslední členové IS. Její muž se vzdal koalici, která bojuje proti IS, Begumová je v uprchlickém táboře na severu Sýrie spolu s dalšími 39 000 lidmi.



Ačkoli viděla, jak v Rakce házejí do popelnic useknuté hlavy protivníků, nijak ji to nešokovalo. Svůj život mezi teroristy popsala jako „normální“. „Byl to takový život, jaký ukazují na svých propagandistických videích, normální,“ uvedla Begumová.

Život mezi teroristy byl podle ženy „zcela normální“

„Občas se bombarduje, ale jsou i jiné věci,“ řekla žena. K utnutým hlavám prohlásila, že patřily lidem „zajatým na bojišti, nepřátelům islámu“. „Myslela jsem jenom na to, co by on (zajatec) udělal muslimské ženě, kdyby měl příležitost,“ prohlásila Begumová.



K osudu Sultanaové řekla, že zemřela při náletu na dům, v jehož podzemí „bylo něco tajného“. Její první dítě byla holčička, která zemřela ve věku jednoho roku a devíti měsíců. Pohřbená je v Baghúzu. Druhé dítě zemřelo před třemi měsíci jako osmiměsíční údajně na nemoc způsobenou podvýživou.



Begumová souhlasila s odchodem z Baghúzu kvůli nenarozenému dítěti a teď se bojí, že v uprchlickém táboře onemocní.

„To je důvod, proč se chci vrátit do Británie. Vím, že tam bude náležitá zdravotní péče. Udělám cokoli, co bude požadováno, abych se vrátila a žila v klidu se svým dítětem,“ sdělila.

Nebudeme riskovat bezpečí obyvatel, zní z Velké Británie

„Nejsem ta stejná, hloupá patnáctiletá školačka, která před čtyřmi lety utekla z Bethnal Green. Toho, že jsem přišla do Sýrie, ale rozhodně nelituji,“ uvedla pro BBC Begumová, která podle svých slov cítí, že se blíží konec chalífátu Islámského státu. „Nemám velké naděje. Jsou stále menší a menší. Je tu obrovský útlak a korupce, takže si nemyslím, že si zaslouží vítězství,” popsala Begumová současnou situaci v Sýrii.

Případ tří mladých Britek vyvolal v Británii značnou pozornost a také napětí ve vztazích mezi Británií a Tureckem, které Britkám umožnilo odejít do Sýrie.

Britský ministr pro otázky bezpečnosti Ben Wallace odmítl komentovat podrobnosti případu, uvedl však, že „všichni Britové, kteří odešli do Sýrie a podporovali teroristickou aktivitu, by měli být připraveni, že budou po návratu do Británie vyšetřování a potenciálně stíháni“.

Jestli se těhotná žena vrátí domů tak prozatím není jasné. „Neohrozím životy britských občanů, abych jel hledat teroristy nebo bývalé teroristy v neúspěšném státě,“ prohlásil Wallace. Ačkoli má podle něj Velká Británie povinnost vůči dětem Britů v Sýrii, má povinnost také vůči všem občanům Spojeného království a musí udělat všechno proto, aby byli v bezpečí.

Také Peter Fahy, bývalý policejní šéf programu pro předcházení terorismu si myslí, že úřady by měly ženu v případě jejího návratu okamžitě zadržet. „Kdyby projevila smutek a lítost nad utrpením lidí, bylo by to zcela jiné,“ popsal pro stanici BBC Radio 4.