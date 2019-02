Islamistka z Alabamy. Chtěla prolévat krev Američanů, teď prosí o návrat

„Američané, probuďte se. Muži a ženy dohromady. Máte spoustu práce, zatímco žijete pod naším největším nepřítelem, dost bylo spánku! Jeďte a prolijte všechnu jejich krev. Nebo si půjčte velké auto a všechny je přejeďte. Veterány, patrioty a tak dále. Zabijte je,“ napsala na Twitteru Hoda Muthanová před čtyřmi lety, když při bojích o Kobaní zemřel její první manžel Suhan Rahman.



V podobných statusech pokračovala ještě celý další rok, kdy byla podle svých slov fanatičkou. Nyní se chce čtyřiadvacetiletá džihádistka vrátit zpět do rodné Alabamy. Tvrdí, že svých činů „hluboce lituje“. Spolu s dalšími patnácti sty manželek islamistů, které za nimi přišly ze zahraničí, tráví čas v táboře al-Haul na severovýchodě Sýrie - pouhé dvě hodiny jízdy od míst, kde se právě vede poslední bitva s Islámským státem (IS).

Jako jediná však Muthanová podle reportérů britského deníku The Guardian pochází ze Spojených států. Do proklamovaného ráje se odtamtud vydala na podzim 2014. Celkem se třikrát vdala, po Australanovi Rahmanovi za tuniského bojovníka, se kterým povila syna Adama. Po mužově smrti si nakonec vzala Syřana, jestli je naživu, není jasné.

Dcera jemenských emigrantů Muthanová říká, že se do chalífátu vydala, protože doma kvůli své velmi konzervativní rodině nic nesměla. A tak se obrátila k víře.

„Učila jsem se sama a myslela jsem si, že cokoliv, co si přečtu, je pravda. Když se podívám zpět, byla jsem velmi arogantní. Teď mám starost o svého syna. Na konci (života v Islámském státě) už jsem neměla moc přátel. Čím víc jsem mluvila o útlaku IS, tím víc přátel jsem ztratila. Měla jsem vymytý mozek a mí přátele ho mají vymytý i teď,“ míní.

Kurdové, kteří zajatecké tábory pro členy IS spravují, však často upozorňují, že zadržení islamisté lžou o své úloze při rozsévání teroru a popírají i to, že by o zvěrstvech páchaných svými kolegy věděli. Totéž platí i pro manželky džihádistů, které doufají, že se díky lžím a vymyšleným historkám dostanou na svobodu.

Muthanová říká, že s americkými úřady zatím není v kontaktu, ale pokud by byla, požádala by je o odpuštění za své ignorantství. „Byla jsem velmi mladá, bylo mi devatenáct, když jsem se rozhodla odjet. Věřím, že Amerika dává druhé šance. Chci se vrátit a na Blízký východ už nikdy znovu nepojedu. Amerika si může nechat můj pas a mně to nebude vadit,“ prosí žena.

Americká členka Islámského státu Hoda Muthanová na archivním snímku:



S otázkou, co udělat s přeživšími radikály a vdovami po džihádistech, z nichž mnohé mají v táboře i své děti, se nyní potýkají především Francie, Německo a Velká Británie.



Ta nyní řeší velmi podobný případ mladé ženy Shamimy Begumové, která se k IS přidala v roce 2015 i se svými dvěma přítelkyněmi. Británii požádala o možnost návratu i proto, aby mohla v rodné zemi porodit své třetí dítě. Už se jí to nepodařilo, podle BBC přivedla v syrském táboře na svět syna.

Americký prezident Donald Trump státy vyzval, aby si své občany z kurdských zajateckých táborů vyzvedly. Zda si USA převezmou svou džihádistku, zatím není jasné.