Děti jako otroci do továren. Temná tvář Indie zbídačené koronavirem

V Indii mohou děti pracovat od 14 let, ale pouze v rodinných podnicích a za daných bezpečnostních opatření. Takto byla nastavená pravidla před pandemií koronaviru. Během její druhé vlny však byla ekonomika země výrazně zasažena a mnoho lidí přišlo o práci. Z toho důvodu posílají chudé rodiny své děti pracovat za jakýchkoliv podmínek, hlavně aby domů přinesly peníze.

Děti jsou tak nuceny pracovat v průmyslových odvětvích, která jsou za normálních okolností zakázaná. Podílí se například na výrobě barevných náramků. Tato práce vyžaduje manipulaci s roztaveným lakem a je velmi nebezpečná.

„Děti nikdy nečelily takové krizi,“ uvedl držitel Nobelovy ceny za mír Kajláš Satjárthí, jehož organizace se zabývá ochranou zranitelných dětí. „To není jen zdravotní nebo hospodářská krize. Tohle je krize spravedlnosti, lidstva, dětství a budoucnosti celé generace,“ uvedl pro zpravodajský web CNN.

Čtrnáctiletý Mudžíb jednoho srpnového rána nastoupil do autobusu, který ho měl odvézt do Džajpúru. Za to, že odjel s neznámými muži, dostala jeho rodina 500 rupií (necelých 200 Kč). Chlapec měl štěstí, džajpúrská policie autobus při příjezdu do města zastavila a chlapce spolu s ostatními dětmi zachránila. Muž, který děti převážel, byl zatčen. Policie uvedla, že děti pravděpodobně mířily do továren jako levná pracovní síla.

Komise pro ochranu práv dětí potvrdila, že během pandemie zaznamenala více upozornění na obchodování s dětmi. Mladí lidé jsou přesvědčováni, aby opustili své domovy za účelem zdánlivě výhodné práce v továrnách. Odborníci říkají, že někdy jsou děti lákány falešnými sliby, jindy zoufalí rodiče odevzdávají své děti sami, aby za ně dostali alespoň nějaké peníze.

Jedním z takových dětí byl dvanáctiletý Nišad. Jeho a pět dalších chlapců zamkli ve špinavé místnosti bez oken, kde musel 15 hodin denně vyrábět náramky. „Nesměli jsme ani vyjít ven. Řekli, že kdybychom se dostali ven, policie by nás zatkla,“ vypověděl Nišad. „Zaplatili mým rodičům dost peněz, a tak musím pracovat, abych ten dluh splatil,“ pokračuje chlapec, který takto pracoval pět měsíců, než ho policie zachránila.

Mezi dubnem a zářím bylo v Indii zachráněno 1 127 dětí a zatčeno 86 údajných obchodníků s lidmi. Většina dětí pocházela z nejchudších venkovských oblastí. Zachránění později popisovaly, jak byly nuceny pracovat v nelidských podmínkách, často bez placení nebo jen za jedno jídlo denně. Některé také vypověděly, že čelily fyzickému násilí.

Poté co byl v březnu v Indii vyhlášen lockdown, mnoho lidí přišlo o práci. Vláda sice poskytla příděly potravin, ale tuto pomoc méně jak polovina domácností považovala za nedostatečnou. Poptávka po levné pracovní síle a znovuotevření státních hranic vytvořilo podle policie ideální prostředí pro obchodování s dětmi. Podle průzkumu je 21 procent respondentů připraveno poslat své nezletilé děti za prací do městských oblastí kvůli zlepšení své finanční situace.

Nejsou to však jen rodiče, kteří posílají děti za prací. Často mají samotné děti pocit, že by měly jít vydělávat peníze pro své hladové rodiny.

Patnáctiletý Aman během pandemie odešel z domova, aby vydělal peníze a jeho rodina netrpěla hlady. „Myslel jsem, že když půjdu a najdu si práci, můžu poslat nějaké peníze domů.“ Jako nejstarší dítě v rodině cítil odpovědnost, a tak se rozhodl odejít do Džajpúru. „Moje jediná možnost, jak pomoci mé rodině, je odejít a pracovat.“

Vládní návrh zákona o zákazu a prevenci obchodování s lidmi byl schválen sněmovnou v roce 2018, ale než stačil byt schválen horní komorou, skončilo funkční období vlády. Revidovaná verze ležela na stole počátkem letošního roku, do parlamentu však nepřišla kvůli pandemii.

Aktivisté varují, že pokud nebudou přijata naléhavější opatření proti obchodu s dětmi, současná krize by mohla vrátit zemi desítky let nazpět. Vláda podle nich musí udělat nezbytné kroky pro to, aby se děti vrátily do škol.

„S dětmi, které předčasně odejdou ze školy, bude dříve nebo později obchodováno, stanou se z nich dětští dělníci, vdají se v raném věku, budou žebrat na ulici, stanou se dětskými zločinci a nebo dokonce dětskými vojáky,“ upozorňuje na problém Satjárthí.