Budování kariéry ano, podřizování ne. Miliony Indek raději zůstávají single

Třeba taková Nita Mathurová, jejíž příběh nedávno zveřejnil list The Hindu. Narodila se v konzervativní rodině u Uttarpradéši a celé dětství a mládí sledovala úděl své matky, jíž rodina pohrdala za to, že neporodila syna. „Vyrůstala jsem s trýznivou vinou, že jsem se narodila jako dívka. Chtěla jsem z rodného Kánpuru odejít za každou cenu. Bojovala jsem s otcem i strýci, abych se dostala do Dillí a mohla vystudovat vysokou,“ svěřila se nyní třiatřicetiletá lékařka.