Indie může v počtu nakažených brzy překonat USA. I kvůli chování venkovanů

„Venkovská vlna“. Tak server India Today nazývá šíření viru v indických maloměstech a vesnicích. Mezi prvním březnem a 17. červencem bylo patnáct procent všech případů koronaviru v Indii ve venkovských oblastech a 25 procent v polovenkovských. Podíl se nyní zvedl na 24 procent ve venkovských oblastech a 43 procent v polovenkovských.

Podle listu The New York Times mnozí lidé na venkově nenosí roušky, včetně policistů pověřených uplatňováním protikoronavirových pravidel. Nedodržují sociální vzdálenosti. Nemocné lidi ukrývají. Když přijdou zdravotníci, příbuzní nakaženého se odmítají nechat testovat.

Mají totiž strach ze sociálního stigmatu. Na některých vesnicích sousedi pokřikují na pozitivně testované, ať raději ani nevykukují z okna a zůstávají doma.

Někteří Indové nehodlají následovat pravidla i z ekonomických důvodů. Bojí se, že kdyby zůstali doma v izolaci, zemřeli by brzy hlady.

Obavy z ekonomického kolapsu vedou i vládní činitele některých států, aby navzdory narůstajícím číslům uvolňovaly omezení. Možnost znovu cestovat mezi městy, omezené během zavedení celostátní karantény, však vede k rychlejšímu šíření viru.

„K prudkému vzrůstu (nákazy) ve venkovních oblastech Maháráštry došlo proto, že se pracující migranti vracejí z Bombaje,“ uvedl ministr zdravotnictví Maháráštry Raješ Tope.

Indie nyní eviduje více jak šedesát tisíc nakažených denně. S takovýmto tempem by mohla předstihnout Spojené státy jako zemi s největším počtem nakažených na světě. V USA se koronavirem nakazilo přes 8,1

milionů lidí, v Indii je to přes 7,5 milionu, podle dat Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.

Vláda tvrdí, že nárůst lze přičíst vyšší míře testování. Podle odborníků ale úřady začaly s testy příliš pozdě. Mnozí pozitivně testovaní byli objeveni až poté, co fungovali jako roznášeči viru.

Situaci nepomáhá podfinancované zdravotnictví, které nemá dostatek pracovníků, postelí pro pacienty ani ventilačních přístrojů. Roztroušené nemocnice, zdravotní stanice a lékaři nemohou pokrýt potřeby nemocných Indů. Jen 37 procent doktorů působí na venkově.

Nedostatečné zdravotnictví

Některé přeplněné nemocnice nedodržují hygienické standardy. Velké pozdvižení na sociálních sítích vzbudila fotka zemřelých na covid-19, kteří leželi mezi živými v mraku poletujících much. Podle listu The New York Times někteří Indové proto raději nedávají své nakažené příbuzné do nemocnic a nechávají je doma.

Ve státech s menším počtem případů koronaviru místní vlády přišly s plány na přesunutí pacientů z venkovních oblastí do městských, kde je lepší a dostupnější zdravotní péče. V těch, kde je už případů koronaviru příliš, to však není možné.

Navzdory všem obtížím má Indie poměrně malý počet zemřelých. Odborníci to přičítají mladší, odolnější populaci, ale též obecnému nezájmu o přesné zjišťování příčin smrti. Počet zemřelých na covid-19 tedy může být větší, než se oficiálně uvádí.

Úřady znepokojuje nadcházející festivalová sezóna. Mají strach, že lidé se budou i přes protikoronavirová omezení shromažďovat, aby oslavili náboženské svátky jako každý rok.

„Není třeba se shromažďovat ve velkém počtu, abyste prokázali svou víru nebo svou náboženskost. Pokud to učiníme, směřujeme k velkým problémům,“ varoval indický ministr zdravotnictví Haš Vardhan.