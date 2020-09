Vzroste chudoba na celém světě. Krize bude až pět let, varuje ekonomka

Oživení globální ekonomiky po krizi vyvolané koronavirovou pandemií může trvat až pět let. Ve čtvrtek to uvedla hlavní ekonomka Světové banky (SB) Carmen Reinhartová. Upozornila také na to, že pandemie prohloubí ekonomickou nerovnost ve světě.