Francouzští policisté na večírku tančili Makarenu, porušovali opatření

Rozlučková párty pro odcházejícího kolegu se konala 22. ledna v Aubervilliers na předměstí Paříže. Záběry zveřejněné serverem Loopsider ukazují policisty, jak bez roušek a dodržování sociální vzdálenosti se hýbají v rytmu populárního španělského tance Makarena.

Loopsider @Loopsidernews En plein couvre-feu, ce commissariat a tenu un pot de départ, sans masque, sans distanciation sociale, alors que ces rassemblements sont interdits. Bienvenue au commissariat d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. https://t.co/ToApjj2on9 oblíbit odpovědět

Oslava probíhala až do tří hodin ráno. Ve Francii přitom platí až výjimky celonárodní zákaz vycházení od 18:00 do 6:00 ráno. Policisté též porušili zákaz shromažďování většího množství lidí.



Asi dva tucty policistů nyní čelí vyšetřování, které určí tresty. Mluvčí policejního ředitelství uvedl, že účastníci oslavy musí vyplnit zprávy ohledně svého jednání. „Jsou plánovány sankce,“ uvedl podle listu The Independent bez dalších detailů.

Pokuta za nedbání karanténních opatření je 135 eur (3 518 korun). Pokud někdo poruší v průběhu třiceti dnů omezení ještě dvakrát, může částka vyšplhat až na 3 750 eur (97 725 korun) a danému člověku hrozí i šest měsíců ve vězení.

Nelegální večírek vzbudil ve Francii značné rozhořčení. „Ze zdravotního hlediska je to nezodpovědné. Bojujeme o to, abychom měli očkovací centrum, abychom dětem dali školní stravu s ohledem všechna zdravotní pravidla, aby mohli pokračovat navzdory viru. A zatím se dějí takové věci. Jak je to možné?“ neskrývala rozhořčení starostka Aubervilliers Karine Francletová.

Francie se i přes přísná omezení těžce potýká s nákazou. Ministr zdravotnictví Olivier Véran v reakci na rychlé šíření nových variant koronaviru řekl, že současný zákaz nočního vycházení nestačí.



Podle Vérana se novými variantami koronaviru, zejména tou britskou, nyní denně nakazí více než 2000 lidí, zatímco ještě začátkem ledna to bylo asi 500 za den. „Tyto nové varianty považujeme za nové viry ... musíme zabránit pandemii uvnitř pandemie,“ citovala ministra agentura Reuters.

Ministr také připustil, že tlak na francouzské nemocnice roste. Asi 60 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče je nyní obsazeno pacienty s koronavirem a blíží se okamžik, kdy bude nutné pacienty z nejpřetíženějších nemocnic převážet jinam. Véran dodal, že v příštích dnech padne rozhodnutí, jak postupovat dál, vláda si je podle něho vědoma dopadů restriktivních opatření na hospodářství a psychiku lidí.

Ve středu Francie ohlásila skoro 27 000 nových případů koronavirové infekce. Šlo o největší denní nárůst od půlky listopadu. V zemi se už několik dnů mluví o tom, že ji čeká třetí celostátní karanténa.