Lidé se snaží obelstít kontroly v zavřených okresech, videa sdílejí na internetu

„Pokusíme se projet hranici zakázané zóny. Zkusíme udělat takovou lest a když tudy neprojedeme, tak to zkusíme jinde.“ Touto větou začíná živě vysílaný záznam, na kterém se skupinka lidí snaží vjet do uzavřeného okresu. Autoři k cestě nemají žádný vážný důvod, pouze se chtějí dostat přes policejní kontrolu, pro kterou mají vymyšlenou historku. Hlídka jim uvěří a pustí je.

V dalším videu jeden z nich jede na kole a kontrolám se vyhne vedlejšími uličkami. Zveřejněná nahrávka vyvolala sérii negativních ohlasů, nejen ze strany policie.

Lidé nerozumí účelu videa, čeho tím chtějí autoři docílit. „Já mám pětiměsíčního syna a máme na Trutnovsku tchyni a zbytek příbuzných. Malý roste čím dál tím víc a oni nemůžou vidět jeho pokroky, nic. A vzhledem k tomu že jsem viděla tohle video, tak si myslím, že díky takovým lidem to může být ještě horší a horší,“ reagovala na video Kristina Applová z Hradce Králové.

„Nepřestává nás udivovat, co všechno lidé vymýšlí proto, aby obešli krizová opatření s cílem zviditelnění se. Je to hazard se zodpovědností jednotlivců. Je tady vážná situace, lidé leží v nemocnicích, umírají. My jsme samozřejmě deklarovali i to, že vnímáme složitost situace občanů a doufáme, že občané budou zase vnímat složitost naší práce,“ uvedla k videu mluvčí královéhradecké policie Magdalena Vlčková.