Ponížení národa! Francii se nedaří s vakcínou, Sanofi bude vyrábět pro Pfizer

Vědci z institutu uvedli, že klinické testování ukázalo, že jejich vakcína je proti koronaviru méně úspěšná, než doufali. Ve spolupráci s americkou společností Merck se snažili přizpůsobit stávající vakcínu proti spalničkám.

Francouzská farmaceutická společnost Sanofi pak nedávno uvedla, že její vakcína bude připravena až koncem roku, rovněž kvůli neuspokojivým počátečním výsledkům. V úterý Sanofi oznámila, že bude vyrábět vakcínu konkurenčního americko-německého podniku Pfizer/BioNTech a do konce roku dodá více než 125 milionů dávek tohoto očkování pro Evropskou unii.

„Jelikož jsme o několik měsíců pozadu s naší vakcínou, ptali jsme se sami sebe, jak bychom mohli být užiteční. Oslovili jsme firmu Pfizer/BioNTech a v úterý jsme podepsali dohodu. Sanofi v červenci začne s výrobou vakcín ve svých laboratořích ve Frankfurtu,“ uvedl její šéf Paul Hudson.



Řada neúspěchů a zpoždění ve vývoji vakcinace vyvolala ve Francii podle listu The Guardian hlubokou úzkost. Zvlášť s ohledem na to, že země byla dříve lídrem v oblasti lékařských objevů a je rodištěm mikrobiologa Louise Pasteura, jenž vynalezl vakcíny proti vzteklině a antraxu.

„V závodě s časem vrhá Pasteurův institut ručník do ringu, zatímco Sanofi oznamuje zpoždění do konce roku z důvodu nedostatečné efektivity po mnoha velkých oznámeních. Tento vědecký pokles je úderem do tváře,“ napsali na Twitteru francouzští Republikáni.

Musíme zastavit odliv mozků, zní z Francie

S pravicí se v tomto případě shodla také levice. „V zemi Pasteura žádná vakcína! Sem vede ožebračování veřejného výzkumu, nadřazenost soukromého sektoru a triumf managementu a zisku,“ prohlásil Bastien Lachaud, poslanec za krajně levicovou Nepoddajnou Francii.

Centrista François Bayrou, spojenec prezidenta Emmanuela Macrona, prohlásil, že „odliv mozků“ vede k „národnímu ponížení“.

„Je to známka úpadku této země. Je to nepřijatelné,“ uvedl Bayrou, šéf Demokratického hnutí a komisař pro dlouhodobé vládní plánování.

Svou poznámkou mířil na Stéphana Bancela, francouzského občana, jenž stojí v čele americké biotechnologické společnosti Moderna. Její vakcína byla jako druhá schválena pro použití v USA a Evropě. „Je nepřijatelné, aby nám naše nejlepší vědce vysál americký systém,“ dodal Bayrou.

Otázka očkování zasáhla Francii podle The Guardianu přímo do srdce, někteří ji považují za útok na sebeúctu země. „Francie musí posílit své veřejné akce včetně výzkumu. Jde o peníze, ale jsou to dobře vynaložené peníze a nezbytná investice,“ dodal Bayrou.

Sanofi musela propustit zaměstnance

Sanofi, která je pátou největší farmaceutickou společností na světě co do prodeje léků na předpis, způsobila loni bouři, když její generální ředitel Hudson, pocházející z Británie, uvedl, že USA dostanou jakoukoli vakcínu, kterou firma vyrobí, dříve něž zbytek světa.

Začátek ledna Sanofi pak oznámila, že ruší 1 700 pracovních míst, z toho tisícovku ve Francii a z toho 400 ve výzkumu. „Je to ostuda pro firmu, jako je Sanofi, a ponížení pro Francii, která nedokáže očkovat a uvést na trh vakcínu,“ uvedl tajemník francouzské komunistické strany Fabien Roussel.

Dodal, že jde o skandál, protože Sanofi na svůj výzkum od státu využila daňových dobropisů ve výši 100 až 150 milionů eur (téměř 4 miliardy korun).

Pasteurův institut zahájil testování svých vakcín na dobrovolnících v srpnu 2020.

Uvedl ale, že „indukované imunitní reakce byly horší než reakce pozorované u lidí, kteří se z infekce přirozeně vyléčili, nebo reakce pozorované u jiných vakcín proti covidu-19“.