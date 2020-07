Britové chtějí svoje vody jenom pro sebe. Rybolov možná potopí dohodu s EU

, aktualizováno

Jednání o brexitu drhnou, v cestě stojí spor o britské vody, respektive ryby. Britové totiž chtějí ve svých vodách pouze své lodě a rybáře. Těm evropským by rádi takzvaně „zatnuli tipec“. Vládě Borise Johnsona se nelíbí ani to, že by se pravomoci Evropského soudního dvora měly vztahovat na Británii i po jejím odchodu z EU.