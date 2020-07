Na brexit naostro je připravená jen čtvrtina britských firem, tvrdí průzkum

12:15 , aktualizováno 12:15

Pouze čtvrtina britských šéfů tvrdí, že jejich firmy jsou zcela připravené na konec přechodného brexitového období. Vyplývá to z průzkumu Institutu ředitelů (Institute of Directors), který sdružuje tamní podnikatele a vedoucí manažery. Británie formálně opustila EU v lednu, “předbrexitové” podmínky však platí ještě do konce roku.