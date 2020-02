Tvrdý brexit je opět ve hře. Johnson je připravený ukončit jednání s EU

9:16 , aktualizováno 9:16

Britský premiér Boris Johnson je připravený ukončit jednání s Evropskou unií o budoucí podobě vzájemných vztahů, pokud práce na dohodě do června nepokročí. Vyplývá to z vyjednávacího mandátu, který ve čtvrtek zveřejnila britská vláda. Kabinet se chce v případě neúspěchu soustředit na odchod bez dohody, k němuž by došlo na konci letošního roku.