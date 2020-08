Únik mozků? Po brexitu stoupla migrace z Británie do zemí EU o 30 procent

Podle oxfordsko-berlínské studie, která vznikla pod záštitou Sociálně-vědeckého centra v Berlíně, se od roku 2016 migrace z Británie do států Evropské unie zvýšila o téměř 30%. Mezi léty 2008-2015 zemi v průměru opustilo 56 832 lidí, zatímco v průběhu let 2016-2018 to bylo na 73 642 lidí.

Autoři studie přitom uvádějí, že nejvýraznější hnací silou migračních rozhodnutí Britů byl od roku 2016 právě brexit.



Spojené království se podle nich potýká hlavně s masivním únikem vysoce vzdělaných Britů. „Spousta lidí se rozhodla investovat do své budoucnosti na kontinentální Evropě,“ říká Daniel Tetlow, jeden z autorů studie.

„Odliv Britů je tak velký, že bychom ho mohli srovnat s migrací lidí po závažné hospodářské nebo politické krizi,“ dodává spoluautor Daniel Auer.



Většině Britů se přitom podle studie po odchodu ze země razantně snížily platy. Jejich rozhodnutí to však neovlivnilo. Nejvíce jich emigrovalo do Španělska, na druhém místě byla Francie.