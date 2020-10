Česko žádá o pomoc. Lékaře má vyslat Národní garda z Texasu a Nebrasky

13:13 , aktualizováno 13:54

Americká Národní garda z Texasu a Nebrasky by měla do Česka vyslat zdravotníky včetně lékařů na pomoc se zvládáním koronavirové krize. Po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš. Americký tým by měl dorazit příští týden.