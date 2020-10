Vláda bude jednat o příjezdu amerických armádních lékařů kvůli koronaviru

Ministr zdravotnictví Roman Prymula už ve středu po jednání vlády, na němž ministři rozhodli o uzavření většiny maloobchodů a dalším omezení volného pohybu, řekl, že příští týden dorazí do Česka tým 28 lékařů Národní gardy z amerických států Nebraska a Texas.

Podle Prymuly příjezd s Kingem dojednal vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Američtí lékaři by měli být nasazeni v některém z nemocničních zařízení, kde bude nedostatek personálu. Pokud by byl zahájen provoz v polní nemocnici v Letňanech, působili by v ní.

„Požádal jsem premiéra o mimořádné svolání vlády. Měli bychom schválit americkou nabídku na vyslání vojenských lékařů a zdravotníků. Zároveň chceme souhlas, abychom byli připraveni přijmout možné další nabídky pomoci ze strany ostatních spojenců z NATO a EU, “ oznámil ministr obrany Lubomír Metnar.



Mluvčí resortu obrany Jan Pejšek ve středu řekl ČTK, že by do Česka měly přijet čtyři sedmičlenné týmy příslušníků Národních gard Texasu a Nebrasky s vlastním vybavením.

Americké velvyslanectví uvedlo, že o vyslání amerických specialistů hovořil velvyslanec Stephen King s Babišem. „Tito vojenští zdravotničtí profesionálové mají zkušenosti s reakcí na koronavirové onemocnění ve Spojených státech,“ uvedl King ve středu.