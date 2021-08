Obrana dostane přidáno. Bude to ale méně, než původně počítala

Rozpočet ministerstva obrany by měl příští rok růst na více jak 92 miliard korun. Je to o 2 miliardy více, než počítal první červnový návrh, ale zároveň o 3 miliardy méně, než původně obrana počítala. Vyplývá to z pátečního jednání ministra obrany Lubomíra Metnara s šéfkou financí Alenou Schillerovou (oba za ANO).