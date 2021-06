Nemůžete si dovolit armádu nemodernizovat, vzkázal Česku generál Hodges

Podle Hodgese nedávné události na ukrajinských hranicích, kde Rusko soustředilo podle některých informací až 100 tisíc vojáků, získaly celosvětovou pozornost z prostého důvodu.

„Lidé byli vyděšení, že se schyluje k dalšímu konfliktu. Byla to ruská ocel, skutečné schopnosti, obrněnce, výsadkové vojsko a námořní jednotky - konvenční zbraně, které si získaly pozornost všech,“ řekl Hodges v Praze během diskuze pořádané Cevro Institutem .

„Nenechte se zmást, že jde o staré technologie a teď se budeme soustředit jen na kyberhrozby a drony, protože budoucnost nepatří jen jim,“ konstatoval generál ve výslužbě.

Případné úvahy o odložení nebo vycouvání z připravovaného nákupu 210 nových bojových vozidel pěchoty pro českou armádu za 50 miliard korun by proto bylo chybou. Armáda s vybudováním těžké brigády, postavené na nových obrněncích, totiž podle něj získá právě takovou schopnost, která pozornost zaručuje.

Frederick Benjamin "Ben" Hodges Generál americké armády ve výslužbě působil od listopadu 2014 do prosince 2017 jako vrchní velitel amerických pozemních sil v Evropě. Patřil mezi hlasité zastánce posilování americké vojenské přítomnosti v Evropě ve světle ruské anexe Krymu a situace na Ukrajině.

V letech 2012 až 2014 řídil velitelství pozemních sil NATO. Má za sebou v mise v Iráku a Afghánistánu. V současnosti působí jako vedoucí strategických studií v prestižním washingtonském think-tanku CEPA.

„Je pravděpodobné, že nebude muset být nikdy nasazena na území Česka, ale o to nejde. Budete schopni přispět tím, co Aliance potřebuje,“ dodal s tím, že čeští vojáci si zasluhují, aby měli nejlepší dostupné vybavení.

Připomněl v této souvislosti 80. výročí od potopení bitevního křižníku HMS Hood, který byl chloubou - vlajkovou lodí britského královského námořnictva. „Byla zničena za méně než 10 minut německou bitevní lodí Bismarck, která byla podstatně modernější. Starou technologii zničila nová technologie. A jak víte, o pár dní později byl zničen i Bismarck a to jinou technologií - leteckou. Nemůžete si dovolit nemodernizovat,“ vzkázal.

Varoval, že bezpečnostní hrozby a problémy s pandemií covidu nezmizely. Koronavirus podle jeho slov Kremlu ani čínské komunistické straně zjevně v ničem nepřekážel a Spojené státy i přes nejvyšší obranný rozpočet světa nejsou schopné samy zajišťovat bezpečnost.

„Doufám, že se mýlím, ale myslím, že s Čínou budeme v propojeném konfliktu v horizontu pěti let. Nemáme kapacitu se věnovat tomu a a zároveň účinně odstrašovat Rusko, krotit Írán a zároveň Severní Koreu a současně chránit globální zdroje. K tomu potřebujme spojence,“ uvedl Hodges.

Česko je branou pro rychlé operace NATO

Spojenci včetně Česka by proto podle jeho slov měli nadále pokračovat v investicích do své obrany, protože zjistili, že zranitelná místa v USA i napříč Evropou protivníci ihned využijí. Jak podotkl, Spojené státy mají od svých spojenců určitá očekávání a administrativa nového prezidenta Joea Bidena se je bude snažit říkat otevřeně.

„Mnozí si jistě oddychli, protože předchozí americký prezident Trump byl velmi často nepředvídatelný a zpochybňoval NATO, což bylo nešťastné. Nejde o to, abyste dělali, co říkají USA, ale k čemu jste se sami zavázali,“ konstatoval.

Připustil, že investice do obrany včetně nákupu moderní techniky jsou nákladné záležitosti. Většina lidí podle něj v souvislosti s obranou Aliance pohlíží k Pobaltí, Polsku nebo Černému moři. „Ale uprostřed je Česko a Slovensko. Tvoří bránu pro to, aby se Aliance byla schopná vydat na sever nebo na jih. Kamkoliv, kde se objeví hrozba,“ řekl.

Hodges v tomto ohledu ocenil, že Česká republika významně vylepšila schopnosti podpory v rámci role takzvané hostitelské země, která je schopná zajistit zázemí pro spojenecké jednotky. Ukázal to podle jeho slov květnový hladký průjezd amerických vojenských konvojů napříč Českem na cvičení do Maďarska.

„Pro vojáky je velmi důležité, jestliže mohou demonstrovat, že dokážou projet rychle, rychleji než by stihly dorazit ruské síly... Už několikrát (Rusové) prokázali, že jsou připraveni udělat cokoliv, když se jim podaří dostat se někam dříve, než nám,“ uvedl.

Vzpomněl přitom i na první průjezd konvojů amerických vojáků „Dragoon Ride“ v roce 2015 na cestě z Pobaltí do Německa, kdy velel americkým pozemním silám v Evropě. Tenkrát mu prý velitelé hlásili, že v Litvě a Polsku bylo všechno bez problémů, ale že při průjezdu budou asi velké protesty v České republice. „To neznělo dobře. Pak mi ale velvyslanec Shapiro řekl: nemějte obavy, na Čechy se můžete spolehnout. A bylo to nejlepší přijetí, největší davy podporovatelů,“ konstatoval.

Připomněl, že tisíce lidí obklopovaly americké vojáky na každém místě, kde zastavili. „Jeden starý pán, který musel být za války chlapcem, přišel za velitelem pluku se starou baseballovou rukavicí a dal mu ji. A plukovník John Meyer se zeptal: to vypadá na parádní starou lapačku, jak jste se k ní dostal? A ten starý pán odpověděl: jeden americký voják mi ji dal v roce 1946 a já čekal 70 let, abych vám ji mohl vrátit. Pořád mě to dojímá,“ řekl Hodges.

Situace na Ukrajině se opět vyostří

Rusko podle Hodgese představuje pro Evropu i Spojené státy zásadní výzvu a nejen v souvislosti s Ukrajinou. „Podle mě v srpnu či září dojde k nějakému dalšímu značnému vyostření situace na Ukrajině. Rusové nikdy neustupují. Vždycky jen na chvíli přestanou a pak do toho jdou znovu,“ varoval.

Rusko podle jeho slov stáhlo od ukrajinských hranic jen zhruba 20 procent sil, které tam v předchozích měsících nashromáždilo. A to i přes oznámení ruského ministra obrany Sergeje Šojgu, že cvičení skončilo a vojáci se vrací na své základny.

Jak podotkl, administrativy předchozích amerických prezidentů Trumpa, Obamy i Bushe vždy uvěřily, že se s Kremlem dá nějak domluvit a že existuje nějaká šance na výhru pro obě

strany. „Rusko chce ale výhru jen pro sebe, takže doufám, že nová administrativa prezidenta Bidena nepůjde cestou resetu vztahů,“ uvedl.

Ukrajinské ozbrojené síly podle jeho slov od ruské anexe Krymu zásadně pokročily. Západ by ale Kyjevu měl pomoci s určitými specifickými schopnostmi, které si země není schopna zajistit sama. „Potřebují schopnosti sestřelovat drony, nepotřebují námořnictvo, ale schopnost ohrozit ruské lodě na nelegální základně v Sevastopolu, vybavené střelami s dalekým dosahem. K tomu se jeví jako velmi účinné námořní bezpilotní prostředky,“ vypočítal.