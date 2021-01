Spokojenost s ČT loni vzrostla u mileniálů, zaujala UčíTelka i seriály

Divácká spokojenost loni rostla především specializovaným programům. Navýšení zaznamenala nejen zpravodajská ČT24, ale i kulturní kanál ČT art. Ten se stal, společně s novým programem ČT3, i nejlépe hodnoceným (shodně 8,8 bodu).

Stejnou míru divácké spokojenosti jako v předchozím roce si zachovala Jednička České televize (8,5) i ČT jako televizní skupina (8,5), uvedla veřejnoprávní stanice v tiskové zprávě.

Nárůst pozitivního hodnocení zaznamenala Česká televize u diváků mladších 35 let a ve skupině od 45 do 64 let.

V dramatické tvorbě se nejvyššího kvalitativního hodnocení dostalo minisériím Marie Terezie (9,0), Stockholmský syndrom (8,8) a Vysoká hra (8,7). Zaujaly ale i zahraniční počiny, které ČT získala pro diváky Dvojky, a to zejména série Viktorie (8,9) či Medicejové (8,7). Úspěšná byla programová nabídka ČT2 také v parametrech originality a zaujetí, kde dosáhla 66 %, respektive 84 %.

Diváci vysoce hodnotili také tradiční pořady Na plovárně (9,1), Toulavou kameru nebo Všechnopárty. Vysoká míra spokojenosti panovala u pořadů, které v době pandemie napomáhaly konkrétním diváckým skupinám, patřily mezi ně Pohybovky Pavla Kříže (9,2), Taneční hodiny Zdeňka Chlopčíka, magazín Život na třetí nebo UčíTelka (8,8).

Na stanici ČT art diváci zejména oceňovali živé vysílání koncertů České filharmonie, na ČT sport pak přenosy alpského lyžování, biatlonu a rychlobruslení a na ČT24 kontinuální denní zpravodajství a pořady vědecké redakce Věda 24 a Hyde Park Civilizace. Dlouhodobě roste i hodnocení Událostí v regionech (8,8).

ČT24 zůstává nejsledovanější v Evropě

České televizi se v loňském roce významně dařilo také v mezinárodním srovnání. Program ČT24 se osmým rokem v řadě stal nejsledovanějším ryze zpravodajským veřejnoprávním kanálem v Evropě, navíc s nejvyšším meziročním nárůstem podílu na publiku (z 3,9 % na 5,5 %), čímž dosáhl na nejlepší výsledek v historii svého vysílání.

Historicky rekordní sledovanost vykázal také kanál ČT art. V celkovém žebříčku tematických programů si tak polepšil a zařadil se například před prestižní evropský kulturní program BBC 4.

Pravidelně se v evropském srovnání daří rovněž Déčku. S celkovým podílem na publiku 26,7 % v cílové skupině 4 až 12 let se již po sedmé v řadě umístilo v první trojici nejsledovanějších kanálů určených dětskému publiku.

Přes absenci významných sportovních událostí se v roce 2020 stal znovu druhým nejsledovanějším sportovním programem v Evropě i ČT sport.